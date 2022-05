Gold - Haben die Bullen den Abwärtstrend beendet?

In den letzten Tagen brach der Goldpreis zunächst unter den Support bei 1.920 USD ein und setzte seinen Abwärtstrend nach einem Pullback an die Marke mit einem Bruch der Unterstützung bei 1.875 USD fort. Doch an der 1.848-USD-Marke gelang den Bullen eine erste Stabilisierung, die schon am gestrigen Abend über die 1.875-USD-Marke zurückführte. Im heutigen Handel zieht der Goldpreis bereits in einer steilen Kaufwelle bis an die kleinere Hürde bei 1.905 USD und könnte diese Rally damit in Kürze fortsetzen.Mit dem Konter beginnend bei 1.848 USD haben die Bullen möglicherweise schon das Ende der Korrekturphase seit März eingeläutet. Zunächst muss es aber in kleinen Schritten über die Hürden bei 1.905 und 1.920 USD gehen. Sollte der Kurs des Edelmetalls schon vor 1.920 USD zurückfallen, wäre unter 1.875 USD mit weiteren Abgaben bis 1.848 USD zu rechnen. Darunter wäre ein starkes Verkaufssignal mit Zielen bei 1.820 und 1.780 USD aktiv.Sollte der Goldpreis aber das präferierte Szenario eines Ausbruchs über 1.920 USD umsetzen, käme es zu einer steilen Kaufwelle bis 1.959 und 1.973 USD. Darüber versperrt nur noch die Hürde bei 2.015 USD den Weg zum Allzeithoch. Gleichzeitig würde ein Anstieg über 1.973 USD auch im mittelfristigen Bild für ein Ende der Korrekturphase und ein entsprechend weitreichendes Kaufsignal sorgen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG