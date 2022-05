Das hier startet den nächsten Goldaufwärtstrend

Letzte Woche schrieben wir über den nächsten fundamentalen Katalysator für Gold, der noch drei oder vier Monate in der Zukunft liegen könnte. Heute schreiben wir vielmehr darüber, was zu diesem Katalysator führen wird. Märkte sind ein Diskontierungsmechanismus. Sie erwarten und reflektieren die nahe Zukunft. Gold wird nicht kontinuierlich abnehmen, bis es nicht zu einer Kehrtwende der Fed-Politik gekommen ist. Es ist wahrscheinlich, dass Gold zuvor ein Tief verzeichnet.Bedenken Sie die Dinge, die zu einer politischen Kehrtwende führen werden. Es könnten schlechte Wirtschaftsdaten, Inflationsabkühlung oder Probleme aufgrund des starken Dollar sein. Die ersten Anzeichen werden vom Anleihemarkt kommen, welche Entwicklungen das auch immer sind. Die Fed folgt dem Markt. Im unteren Chart plotten wir drei Anleihemarktindikatoren und Gold sowie Gold gegenüber dem S&P 500. Die vertikalen Linien markieren die Spitze der 10-Jahresanleiherendite. Wir sollten Ausschau nach einer Spitze der 10-Jahresanleiherendite halten (was zu einer Spitze der 2-Jahresanleiherendite führen könnte), gefolgt von einer erneuten Inversion der Renditekurve. An diesem Punkt sollte sich Gold erholen.Ein positiver Aspekt ist, dass das Verhältnis zwischen Gold und S&P 500 einen Boden erreicht hat und über einem steigenden 200-tägigen gleitenden Durchschnitt nach oben tendiert. Deshalb befindet sich Gold nun in einer besseren Position im Vergleich zu den letzten drei Malen, bei denen die 10-Jahresanleiherendite Spitzen bildete. Während es zwar zuerst zu einer Erholung am Aktienmarkt kommen könnte, ist es möglich, dass etwaige anhaltende Schwäche zu einer ähnlichen Entwicklung führt wie oben in gelb markiert.Eine kleine Nebenbemerkung: Ähnlich wie der Aktienmarkt sind die Goldaktien ziemlich überverkauft und könnten sich erholen.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 4. Mai 2022 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.