Jim Rickards und Max Keiser: Bitcoin vs. Gold

Ein Jahr nach der in den Medien viel beachteten Debatte zwischen Frank Giustra und Michael Saylor sprach Daniela Cambone in dieser Woche für Stansberry Research mit Jim Rickards und Max Keiser über die Investmententscheidung: Gold oder Bitcoin.Während der renommierte Autor und Wirtschaftsexperte Rickards Gold als Vermögensanlage bevorzugt, ist Kryptoexperte Keiser von den Vorteilen von Bitcoin mehr als überzeugt.Gold sei aufgrund seiner Unvergänglichkeit als Wertspeicher vorzuziehen, insbesondere im Vergleich zu Bitcoins Abhängigkeit von der Technik, meint Rickards: "Gold ist fast unmöglich zu zerstören. Es rostet nicht und löst sich nicht auf. So haltbar ist Gold. [...] Wenn Sie Bitcoin haben, muss ich nur den Strom abstellen und es ist weg."Keiser ist hingegen der Meinung, dass die Kryptowährung eine sicherere Alternative darstellt, da sie ohne staatliche Eingriffe funktioniere: "Es ist egal, was eine Regierung über Bitcoin sagt, weil Bitcoin absolut dezentralisiert ist und völlig unabhängig von einer Person, Gruppe oder einem Unternehmen existiert."Einig sind sich die beiden Experten dahingehend, dass die Menschen Anlagen finden müssen, um sich vor der Inflation zu schützen. Keiser prognostiziert große Veränderung auf dem Markt und spricht von einer neuen Ära, die von Rohstoffen bestimmt sein werde.© Redaktion GoldSeiten.de