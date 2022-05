Goldprognose des Barrick-CEO

Mark Bristow, der Präsident und CEO des Goldproduzenten Barrick Gold , sprach in einer Bloomberg-Sendung diese Woche über seine Prognose zur Entwicklung der Goldpreise im laufenden Jahr.Der Marktexperte spricht über den Einsatz des US-Dollars als Waffe im Bemühen den Konflikt in Osteuropa zu beenden und ist weiterhin der Ansicht, dass die Sorge um die globale Finanzstabilität und ein Rückgang der Aktienmärkte den Goldpreis im Laufe des Jahres nach oben treiben dürfte. "Ich denke, dass der Goldpreis am Ende dieses Jahres näher bei 2.000 $ liegen wird", erklärt er. "Wir befinden uns in jeder Hinsicht auf unbekanntem Terrain – ich glaube, dass uns eine erhebliche Korrektur an den Märkten bevorsteht, zumindest in den Industrieländern."© Redaktion GoldSeiten.de