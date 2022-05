Taseko meldet Zahlen für Q1 2022

Taseko Mines Ltd. veröffentlichte gestern die Daten für das erste Quartal 2022. Aus diesen geht hervor, dass das Unternehmen im genannten Zeitraum einen Nettogewinn von 5,1 Mio. CAD verzeichnen konnte (Q1 21: Nettoverlust von 11,2 Mio. CAD). Das adjustierte EBITDA belief sich auf 38,1 Mio. CAD (Q1 21: 23,7 Mio. CAD), während der operative Cashflow 51,8 Mio. CAD betrug (Q1 21: –3,3 Mio. CAD).Die Gibraltar-Mine produzierte 21,4 Mio. Pfund Kupfer. In dem Quartal wurden 27,4 Mio. Pfund Kupfer verkauft, was zu einem Umsatz von 118,3 Mio. CAD führte. Der durchschnittliche Kupferpreis belief sich im Quartal auf 4,59 USD je Pfund.Insgesamt sollen 2022 bei der Gibraltar-Mine etwa 115 Mio. Pfund Kupfer (+/–5%) produziert werden.© Redaktion MinenPortal.de