Platin drehte punktgenau - was jetzt?!

Quelle Chart: Guidants

Das Industrie- und Edelmetall Platin wurde erst jüngst am 28.04. an dieser Stelle gecovert. Die Möglichkeit eines Absprungs vom Level rund um 900 USD war damals durchaus gegeben. Schließlich wurde die Unterstützung abermals bestätigt und es folgt ein durchgehender Marsch gen Norden in Richtung des Levels von 1.000 USD je Unze. Dort wird Platin heute allerdings abgewiesen und es könnte eine kleine Konsolidierung in Richtung von 975 bzw. maximal 944 USD anstehen.Im Anschluss verspricht sich eine erneute Attacke mit evtl. Ausbruch über 1.000 USD, was wiederum weiteres Potenzial bis 1.100 USD in Aussicht stellen dürfte. Je früher der Preis den vierstelligen Bereich überwindet, desto besser aus Sicht der Bullen.Sollte sich die mögliche Konsolidierung jedoch bis unter 944 USD ausdehnen, bestünde nochmals die Gefahr eines Tests der runden Unterstützungsmarke von 900 USD. Notierungen darunter würden weitere Verluste bis 827 USD freisetzen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.