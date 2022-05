Endeavour Mining Plc: Starke Quartalszahlen

Endeavour legte heute vor Börsenbeginn in London die Quartalszahlen vor: Link Das Unternehmen konnte in den ersten drei Monaten des Jahres 357.000 Unzen Gold zu AISC von 848 USD fördern. Die Kosten konnten im Vergleich zum Vorquartal sogar um 46 USD je Unze reduziert werden, was in diesem Umfeld beachtenswert ist. Der durchschnittliche Verkaufspreis lag bei 1.911 USD je Unze, so dass die Firma eine sensationelle Marge von 1.063 USD erzielen konnte:Das Unternehmen sieht sich gut positioniert, die Prognosen für das Gesamtjahr zu erreichen. Der Netto-Gewinn je Aktie lag bei 0,49 USD je Aktie, der operative Cash-Flow bei fast 300 Millionen USD und die Firma konnte die Netto-Cash-Position trotz der 101 Millionen USD Dividendenzahlungen um 90 auf 167 Millionen USD anheben:Man weiß nie, welches Haar in der Suppe der eine oder andere Analyst findet, doch für mich sind das erneut hervorragende Zahlen von Endeavour Mining. Die Firma ist netto betrachtet schuldenfrei, erwirtschaftet 300 Millionen USD Cash-Flow pro Quartal, zahlt Dividende und kauft Aktien zurück. Mehr kann und will ich nicht erwarten! Die Firma hat per Ende März 1,04 Milliarden USD Cash!!!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.