Frank Giustra über die Manipulation der Goldpreise und einen Reset des Währungssystems

Michelle Makori sprach für Kitco News jüngst mit Frank Giustra über die Entwicklungen am Finanzmarkt, insbesondere am Goldmarkt. Der Bergbau- und Filmmogul erklärt in dem Gespräch, dass der Goldpreis jahrzehntelang von den Zentralbanken, insbesondere von der Federal Reserve, "manipuliert" wurde, um die Vorherrschaft des US-Dollars im globalen Währungssystem aufrechtzuerhalten."Es ist kein Geheimnis, dass die USA seit ihrer Abkehr von Gold im Jahr 1971 versucht haben, den Goldpreis zu unterdrücken, um die Vorherrschaft des US-Dollars zu erhalten. Diese Vormachtstellung ist wichtig, um die Zinssätze zu Hause niedrig zu halten, sie ist wichtig, um die Inflationserwartungen zu begrenzen, sie ist aus einer ganzen Reihe von Gründen wichtig", so der CEO der Fiore Group.Aufgrund der hohen Hebelwirkung der Edelmetallmärkte sei Gold sehr anfällig für Spoofing und andere Formen der Handelsmanipulation, erklärt Giustra. Er glaube, dass die Federal Reserve einer der Hauptakteure bei der Steuerung einer größeren Preismanipulationsbewegung sei.Allerdings können sie den Goldpreis nicht ewig manipulieren und drücken: "Sie können dieses Spiel nicht ewig fortsetzen. Es hat noch nie eine Manipulation gegeben, die ewig gedauert hat. Irgendwann kommt alles aus der Versenkung. Angesichts der derzeitigen Dynamik zwischen den USA, China, Russland und dem Rest der Welt denke ich, dass wir diese Möglichkeit vielleicht früher als erwartet sehen könnten." Giustra geht davon aus, dass China eine goldgedeckte Zentralbankwährung einführen wird und dann dürfte die Manipulation nachlassen.Er spricht außerdem über die Möglichkeit eines großen Wandels im Währungssystems: "Ich vermute, dass es einen Reset des globalen Währungssystems geben muss. Es ist aus dem Gleichgewicht geraten. Der US-Dollar ist im Verhältnis zu seinen Handelsbilanzdefiziten stark überbewertet, und ich denke, das muss wieder in Ordnung gebracht werden. China und Russland werden sich wahrscheinlich zusammentun, um bei diesem neuen globalen Reset den Dollar zu entwerten."© Redaktion GoldSeiten.de