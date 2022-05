Rubel-Hausse, Selbstschädigung & nächster Konflikt USA vs. China?

Die FED hebt die Zinsen wie erwartet an, Edelmetalle und Aktien haussieren, doch die Freude bei den Aktien währt nur kurz. Es gibt einfach zu viel Gegenwind.Südwesten und Westen der USA werden von Hitzewellen heimgesucht, die die Landwirtschaft weiter beeinträchtigen werden. Die Biden-Regierung erhöht gleichzeitig die Prämien für Flächenstillegungen.Die EU plant eine europaweite Krankenakte, natürlich unter Einhaltung höchster Datenschutzanforderungen. In den USA wird bekannt, daß die Seuchenbehörde (CDC) Handy-Daten genutzt hat, um im Lockdown das Verhalten der Bevölkerung zu überwachen und anhand dieser Informationen Maßnahmen zu beschließen.Die Sanktionen gegen Rußland sind längst nicht unwidersprochen, besonders viele Länder der Südhalbkugel beteiligen sich nicht, da große Abhängigkeiten bestehen. Auch in Europa bestehen Abhängigkeiten, die um den Preis großer Schäden für die Wirtschaft von den der Politik in Kauf genommen werden. Daß die Sanktionen nicht funktionieren, zeigt die anhaltende Stärke des Rubel, der immer weiter aufwertet.China führt ein Planspiel mit möglichen Sanktionen des Westens durch und liefert die Erklärung selber. Taiwan.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)