Kitco-Umfrage: Fed bei Peak Falkenhaftigkeit?

Trotz Rückschlägen hat sich die bullische Stimmung am Goldmarkt unter Analysten der Wall Street sowie Kleinanlegern erholt. Zeitgleich legt sich die Federal Reserve Pläne für den Sommer zurecht. Nach der geldpolitischen Entscheidung der US-Zentralbank hat sich die kurzfristige Prognose für Gold unter Anlegern der Main Street deutlich verbessert, so berichtet Kitco News im Rahmen der wöchentlichen Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 17 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren sechs (53%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigt. Vier (35%) Analysten erwarten einen Preisrückgang, während zwei (12%) neutral blieben.Außerdem gaben auch 1.049 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 637 (61%) überzeugt, dass Gold diese Woche steigen wird. Weitere 245 (25%) erwarten eine Preisabnahme, während 162 (16%) Seitwärtsentwicklungen prognostizieren.© Redaktion GoldSeiten.de