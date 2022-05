Physisches Gold und Goldaktien halfen dabei, Marktverluste auszugleichen

Die US-Wirtschaft ist im ersten Quartal um 1,4% geschrumpft, was einige Anleger und Analysten dazu veranlasst hat, das Gespenst des gefürchteten "R"-Wortes aufkommen zu lassen: Rezession. In Verbindung mit einer historisch hohen Inflation und der Erwartung, dass die US-Notenbank die Zinsen schneller als erwartet anheben wird, könnte dies darauf hindeuten, dass einem Markt, der bereits mit dem Krieg in Osteuropa, den anhaltenden COVID-Lockdowns und anderem zu kämpfen hat, Schwierigkeiten bevorstehen. Die Anleger könnten in der Tat einen wirtschaftlichen Abschwung einpreisen.Unten sehen Sie den Wilshire 5000 Total Market Index geteilt durch das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA. Der "Buffett-Indikator", der nach dem legendären Investor Warren Buffett benannt ist, der diese Kennzahl einmal als den besten Maßstab für Aktienbewertungen bezeichnete, hat sich auch als interessanter Frühindikator erwiesen. Wie Sie sehen, erreichten die Bewertungen in der Vergangenheit ihren Höhepunkt und begannen dann drei bis fünf Quartale vor einer Rezession zu fallen. Die einzige Ausnahme war die durch eine Pandemie ausgelöste Rezession im Jahr 2020. Derzeit kehrt sich der Indikator um, aber der Unterschied ist, dass die Aktien im Vergleich zur US-Wirtschaft noch nie so überbewertet waren, was das Risiko noch größer macht.Es gibt eine Reihe von Dingen, die Anleger im Vorfeld einer möglichen Rezession tun können, und dazu gehört ein Engagement in physischem Gold und in Goldbergbauaktien. Beide Anlageklassen haben den Anlegern in der Vergangenheit geholfen, potenzielle Marktverluste auszugleichen, und ich glaube, es gibt gute Gründe für die Annahme, dass sie dies wieder tun könnten.Werfen Sie einen Blick darauf. In den vergangenen 40 Jahren haben physisches Gold und Goldbergbauaktien jedes Mal besser abgeschnitten, wenn der S&P 500 in einen Bärenmarkt gefallen ist - d. h. wenn er mehr als 20% von seinem jüngsten Höchststand entfernt war -, im Falle der Goldaktien sogar um 41 Basispunkte während der Dotcom-Blase im Jahr 2000. Der Preis des gelben Metalls hat bis auf ein einziges Mal positive Renditen erzielt, und zwar als die ganze Welt als Reaktion auf den Ausbruch der COVID-19-Pandemie den Betrieb einstellte.Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist natürlich keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, aber ich halte Gold und Goldaktien nach wie vor für eine potenzielle Absicherung gegen Rezessionsrisiken. In den letzten Jahren hat Gold als Wertaufbewahrungsmittel mit Bitcoin konkurrieren müssen. Ich mag auch Bitcoin, aber im Gegensatz zu seinem digitalen Cousin hat Gold eine jahrhundertelange Erfolgsgeschichte und genießt nahezu universelles Vertrauen und Akzeptanz.Gold hat auch eine geringere Volatilität als Bitcoin, wird von Dutzenden von Zentralbanken gehalten und ist nach wie vor einer der liquidesten Vermögenswerte der Welt. Im Jahr 2021 wurde das Edelmetall im Durchschnitt täglich im Wert von mehr als 130 Milliarden Dollar gehandelt. Nur Euro, Pfund Sterling, US-Staatsanleihen und S&P-500-Aktien wurden mehr gehandelt.© Frank HolmesDer Artikel wurde am 5. Mai 2022 auf www.usfunds.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.