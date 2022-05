DRD Gold mit frischem Verkaufssignal!

Quelle Chart: Guidants

Das südafrikanische Minenunternehmen DRD Gold Ltd. befand sich bereits zur vergangenen Analyse vom 4. Februar in einer brisanten Situation. Glücklicherweise reagierte damals der Kurs am Unterstützungslevel von 7,55 USD und strebte wieder gen 10,00 USD-Marke. Seither dominierten allerdings wieder die Gewinnmitnahmen. Das Chartbild kippte dabei wieder ins Negative, sodass die Situation aktuell sehr kritisch wirkt. Mehr dazu im Nachgang.Die Erholung vom Februar scheiterte nahezu exakt an der Abwärtstrendlinie seit 2020. Im Kontext der Verluste vom vergangenen Freitag rutschte die Aktie sogar per Schlussstand unter das Level von 7,55 USD, was in der Konsequenz keinen positiven Verlauf in Aussicht stellt. Denn unterhalb von 7,55 USD eröffnet sich weiteres Abwärtspotenzial bis zunächst 6,35 USD. Im Ausdehnungsfall müsste man sogar mit einem Rücklauf bis zum Niveau rund um 5,60 USD rechnen, bevor erste Stützungskäufe wieder Einzug halten dürften.Das Bild sieht dementsprechend kritisch aus und einzig ein schnelles Reversal könnte hierbei wieder Auftrieb geben. Dazu müsste die Aktie allerdings die erst unlängst gebrochene Marke von 7,55 USD zurückerobern, um im weiteren Verlauf das Level von 8,15 USD zu attackieren.Erst oberhalb von 8,15 USD könnte dann weiteres Potenzial in Richtung Norden freigesetzt werden. Dabei wäre, in einer ersten Welle, mit einem Touch des Widerstands bei 8,84 USD zu rechnen. Sollten die Bullen gar wieder erstarken, erscheint sogar eine zusätzliche Performance in Richtung der runden Marke von 10,00 USD denkbar.Aktuell könnte nur eine rasche Rückkehr über 7,55 USD die Lage entspannen. Denn gegenwärtig sieht es, mit dem frischen Verkaufssignal, eher danach aus, dass man sich in Zurückhaltung üben sollte. Kommt der Kurse jedoch über 7,55 USD zurück, wäre tendenziell Reaktionspotenzial bis 8,15 bzw. 8,84 USD gegeben.Mit dem frischen Verkaufssignal vom vergangenen Freitag bestätigte sich der Abwärtstrend und technisch erlaubt sich dementsprechend weiteres Abwärtspotenzial. Dabei erscheint zunächst ein Test der Unterstützung bei 6,35 USD wahrscheinlich, bevor es im Ausdehnungsfall auch weiter bis 5,60 USD in die Tiefe gehen könnte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.