Großbritannien erhöht Zölle auf russisches Platin und Palladium

Großbritannien kündigte am Sonntag an, im Rahmen eines neuen Sanktionspakets die Einfuhrzölle auf Platin und Palladium aus Russland und Weißrussland zu erhöhen. Dies berichtet Reuters.Die Einfuhrzölle auf eine Reihe von Produkten werde um 35 Prozentpunkte angehoben, so Großbritannien. Zudem werde die Ausfuhr von Waren wie Chemikalien, Kunststoffen, Gummi und Maschinen nach Russland im Gesamtwert von 250 Millionen Pfund verboten.Die britische Regierung werde die neuen Sanktionen in Kürze gesetzlich verankern, heißt es in der Meldung © Redaktion GoldSeiten.de