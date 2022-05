EV Resources: Änderung der Bedingungen für Erwerb des äußerst aussichtsreichen Kupferprojekts Don Enrique

- EV Resources ändert die Bedingungen für den Erwerb des Kupferprojekts Don Enrique, womit der Kaufpreis um 150.000 USD verringert wird.- Das Projekt Don Enrique besteht aus vier Konzessionen mit einer Gesamtfläche von 1.800 Hektar und befindet sich in einem Gebiet 30 km nordöstlich von Jauja bzw. in rund 260 km Entfernung von der Hauptstadt Lima.- Bedeutende Kupfer-, Gold- und Silbergehalte in Proben, die aus früheren Probenahmen in einem unterirdischen Explorationsstollen und aus obertägigen Ausbissen mit einer Ausdehnung von über 1500 m stammen, lassen auf ein beträchtliches Projektpotenzial schließen.10. Mai 2022 - EV Resources Ltd. (ASX: EVR) (EVR oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Bedingungen seiner Vereinbarung für den Erwerb von Minera Montserrat S.A.C. (Montserrat) - der peruanischen Firma, die 100 % der Anteile am Kupfer-Gold-Silber-Projekt Don Enrique in Peru besitzt - geändert hat. Der Gesamtpreis für den Erwerb sämtlicher Anteile an Montserrat wurde von 1,3 Millionen USD (siehe ASX-Mitteilung vom 28. Februar 2022) auf 1,15 Millionen USD verringert und ist über einen Zeitraum von 2 Jahren zu entrichten. Das Unternehmen wird unmittelbar 50 % der Anteile an Montserrat erwerben; die restlichen 50 % der Anteile unterliegen einer 2-jährigen Option.Das Projekt besteht aus vier Konzessionen mit einer Gesamtfläche von 1.800 Hektar und befindet sich in einem Gebiet 21 km nordöstlich von Jauja bzw. in rund 260 km Entfernung von der Hauptstadt Lima.- Don Enrique, Lizenznummer: - -0100769-12, -1000 ha- Chaupiloma 2007, Lizenznummer:-0105549-07,- 100 ha- Chaupiloma 2008, Lizenznummer:-0101581-08,- 100 ha- COCOA BEACH, Lizenznummer: -010155815,- 600 haDas Projekt ist etwa 30 Autominuten von der Stadt Jauja entfernt, von wo aus täglich Flüge nach Lima verkehren. Das Projekt verfügt über einen direkten Zugang zur Wasser- und Stromversorgung (Niederspannung) sowie gute, allwettertaugliche, unbefestigte Zufahrtsstraßen. Die bedeutenden Kupfer-, Gold- und Silberwerte aus früheren Probenahmen, die verfügbare Straßen-, Wasser- und Strominfrastruktur sowie der Umstand, dass es im Projektgebiet keine städtischen Siedlungen gibt, machen Don Enrique insgesamt zu einem attraktiven Explorationsprojekt.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65701/EVR_051022_DEPRcom.001.pngChaupiloma 2007LicenceDon EnriqueLicenceCocoa BeachLicenceChaupiloma 2008LicenceADITDON ENRIQUE PROJECTAbbildung 1. Standort des Kupfer-Gold-Silber-Projekts Don EnriqueEin erfahrener peruanischer Explorationsgeologe führte eine erste Standortbesichtigung mit Erkundungskartierungen und Probenahmen durch. Seine Arbeiten wurden anschließend von den Geologen und Verantwortlichen der Geschäftsentwicklung von EV Resources bei mehreren Begehungen im Rahmen einer Due-Diligence-Prüfung überprüft.EV Resources hat zwei verbindliche Vereinbarungen über den Erwerb von 100 % der Anteile an Minera Montserrat S.A.C. (Montserrat), einem peruanischen Unternehmen mit der Firmennummer RUC Nº 20554377425, das der 100%ige Eigentümer des Projekts Don Enrique ist, unterzeichnet. Die erste Vereinbarung wurde mit einer Gruppe von nicht verbundenen Privatpersonen (Verkäufer 1) getroffen, welcher zufolge unmittelbar 50 % der Anteile an Montserrat erworben werden. Die zweite Vereinbarung besteht mit einer nicht verbundenen Privatperson (Verkäufer 2) und sieht die Zahlung einer Optionsgebühr für den Erwerb der verbleibenden 50 % der Anteile an Montserrat innerhalb von zwei Jahren ab dem Datum der Unterzeichnung vor.Im Rahmen der Vereinbarungen hat EV zugestimmt, 100 % der Anteile an Montserrat zu den folgenden Transaktionsbedingungen zu erwerben:- Bei Unterzeichnung der ersten Vereinbarung ist eine Zahlung von 150.000 USD in bar fällig, um 50 % der Anteile an Montserrat zu erwerben;- Bei Unterzeichnung der zweiten Vereinbarung ist eine Zahlung von 150.000 USD in bar fällig, um eine Option auf die verbleibenden 50 % der Anteile an Montserrat zu erwerben;o Bis zum 24-monatigen Jahrestag der Unterzeichnung der Vereinbarung hat EV Resources die Option, 50 % der Anteile an Montserrat für einen Betrag von 850.000 USD zu erwerben (die Option); und- Eine NSR-Lizenzgebühr von 1 % ist an den Verkäufer 2 zu zahlen.Luke Martino, Non-Executive ChairmanTel: +61 8 6489 0600E: luke@evresources.com.auAdrian Paul, Executive DirectorTel: +61 8 6489 0600E: adrian@evresources.com.auDiese ASX Pressemitteilung wurde vom Vorstand von EV Resources Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.Zukunftsgerichtete Aussage: Zukunftsgerichtete Aussagen über die Pläne von EVR in Bezug auf seine Mineralkonzessionsgebiete und Programme sind zukunftsgerichtete Aussagen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Pläne von EVR für die Erschließung seiner Mineralgrundstücke wie derzeit erwartet verlaufen werden. Es kann auch nicht garantiert werden, dass EVR in der Lage sein wird, das Vorhandensein zusätzlicher Mineralressourcen zu bestätigen, dass sich eine Mineralisierung als wirtschaftlich erweisen wird oder dass eine Mine auf einem der Mineralkonzessionsgebiete von EVR erfolgreich entwickelt werden wird. Die Leistung von EVR kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens und seiner Direktoren, Mitarbeiter und Auftragnehmer liegen. Diese Aussagen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen über die zukünftige Produktion, Ressourcen oder Reserven und Explorationsergebnisse. Alle diese Aussagen unterliegen bestimmten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorhersehbar sind und die im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, was dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert bzw. prognostiziert wurden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: (i) jene, die sich auf die Interpretation von Bohrergebnissen, die Geologie, den Gehalt und die Kontinuität von Mineralvorkommen und die Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen beziehen, (ii) Risiken, die sich auf mögliche Schwankungen der Reserven, des Gehalts, der geplanten Bergbauverwässerung und des Erzverlustes oder der Gewinnungsraten sowie auf Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne beziehen, (iii) das Potenzial für Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsaktivitäten oder beim Abschluss von Machbarkeitsstudien, (iv) Risiken im Zusammenhang mit Rohstoffpreis- und Wechselkursschwankungen, (v) Risiken im Zusammenhang mit dem Versäumnis, rechtzeitig und zu akzeptablen Bedingungen eine adäquate Finanzierung zu erhalten, oder Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauaktivitäten und (vi) andere Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Aussichten, Liegenschaften und der Geschäftsstrategie des Unternehmens. Unsere Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Datum dieses Dokuments gelten, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu überarbeiten und zu verbreiten, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieses Dokuments oder das Eintreten oder Nichteintreten von Ereignissen zu berücksichtigen.Erklärung der sachkundigen Person: Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf das Kupferprojekt Don Enrique beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Erik Norum, einem Mitglied des Australian Institute of Geoscientists, zusammengestellt wurden. Herr Norum ist bei EV Resources unter Vertrag. Herr Norum verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, um die es sich hier handelt, sowie für die Tätigkeit, die er ausübt, relevant ist, um als qualifizierte Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves zu gelten. Herr Norum erklärt sich damit einverstanden, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen in der Form und in dem Zusammenhang, in dem sie erscheinen, wiedergegeben werden.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!