ANZ: Gold mit guter Unterstützung bei 1.900 USD für die nächsten Monate

Die anhaltende Stärke des US-Dollar angesichts der Zinserhöhungen der Federal Reserve belastet den Goldpreis. Dennoch gehen die Strategen der ANZ Bank davon aus, dass das gelbe Metall in den nächsten sechs Monaten um die Marke von 1.900 $ stabil bleiben wird. Dies berichtet FXStreet "Der Appetit der Anleger auf Gold lässt ein wenig nach, da die Fed die Zinsen anhebt. Ein stärkerer US-Dollar hat sich in letzter Zeit als weiterer Belastungsfaktor für den Goldpreis erwiesen," heißt es seitens der Analysten.Und weiter: "Wir sehen die geopolitischen Risiken und die anhaltende Inflation als Abwärtsschutz, und der Goldpreis dürfte in den nächsten sechs Monaten bei 1.900 $/oz gut unterstützt sein."© Redaktion GoldSeiten.de