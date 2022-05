Gefährliche Ära globaler Turbulenzen; Krieg kann sich nach Ost und West ausbreiten, warnt Experte

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research jüngst mit Gordon Chang über die Corona-Politik Chinas, die China-Politik der USA und den Krieg in Osteuropa.Der Autor von "The Coming Collapse of China" und "The Great U.S.-China Tech War" erklärt, die chinesische Regierung könne "das [Wiederaufflammen] von Covid-19 nicht kontrollieren, weil es sich sehr schnell ausbreitet". Hinter dem Vorgehen der Regierung vermutet er politische Interessen: "Xi Jinping will diese dritte Amtszeit", nur deshalb gefährde China seine Wirtschaft, um die "Null-Covid-Politik" zu erreichen.""Sie haben die Gesundheit ihres Landes geopfert, weil sie zeigen wollten, dass ihre Impfstoffe besser sind." Dies werde sich u. a. weiter auf die Lieferketten auswirken.Chang äußert sich zudem zu den außenpolitischen Maßnahmen von US-Präsident Biden. Diese halte er für unwirksam, sie würden nur zu weiterem Chaos führen.Abschließend gibt Chang eine Einschätzung des Russland-Ukraine-Konflikts und äußert sich besorgt über die weltweite Reaktion auf Russlands Vorgehen. Er glaubt, dass der Wendepunkt des Friedens und der Stabilität überschritten wurde. Russlands jüngste Aktionen hätten dem Rest der Welt signalisiert, dass die "bösen Jungs tun können, was sie wollen".Er stell weiterhin fest: "Die Vereinigten Staaten, die 27 Länder der Europäischen Union und Großbritannien hatten eine 25-mal größere Wirtschaft als Russland, und doch konnten wir die Russen nicht davon abhalten, die Souveränität der Ukraine zu verletzen."© Redaktion GoldSeiten.de