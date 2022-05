Glencore plc - wo wieder einsammeln?

Quelle Chart: Guidants

Die Aktie des Rohstoffunternehmens Glencore erfüllt die Erwartungen an die vergangenen Kurzanalyse vom 7. Februar mit Bravour. Die Widerstände bei 5,23 und 5,76 EUR wurden mit einem Hochpunkt bei 6,55 EUR grandios übertroffen und seither läuft eine Gegenbewegung. Diese dürfte sich alsbald wieder umkehre, sofern der primäre Aufwärtstrend seine Gültigkeit beibehält. Im Bereich von 5,00 bis 5,23 EUR sollte es daher zu erhöhter Nachfrage kommen, um im weiteren Verlauf wieder in Richtung 5,76 bzw. 6,55 EUR zu streben.Sollte sich die gegenwärtige Kursschwäche hingegen weiter fortsetzen, so wäre insbesondere unterhalb der 5,00 EUR-Marke größere Vorsicht angebracht. Anschlussverluste bis 4,73 EUR könnten erfolgen, bevor sich darunter ein Verkaufssignal bis mindestens 4,10 EUR aktivieren würde.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.