Wertvollster Filmpreis der Welt in Gold

Rheinstetten im Mai 2022 - Zwischen dem 17. und 28. Mai schaut die ganze Welt des Films wieder auf die französische Stadt Cannes an der Côte d’Azur, denn dort finden zum 75. Mal die Internationalen Filmfestspiele von Cannes statt.Den wichtigsten Preis stellt die Goldene Palme (frz. "Palme d’Or“) dar, die den besten Film des Wettbewerbs auszeichnet und von einer jährlich neu zusammengestellten Jury verliehen wird.Seit fast 25 Jahren fertigen die Kunsthandwerker der bekannten französischen Luxusmarke Chopard die wertvolle Trophäe in kleinteiliger, circa 40 Stunden dauernder Handarbeit an. Edelmetallexperte Dominik Lochmann, Geschäftsführer der ESG Edelmetall-Service GmbH & Co. KG, verrät einige Details zur kostbaren Auszeichnung:"Der neunzehnblättrige Palmenzweig besteht aus 18-karätigem Gelbgold und wiegt 118 Gramm. Er ruht auf einem 1.248 Kilogramm schweren Kissen aus Bergkristall, das wie ein Diamant im Smaragdschliff aussieht. Alle verarbeiteten Bestandteile stammen aus fairem Abbau und ethisch einwandfreien Verhältnissen.Als Besonderheit zum 75. Jubiläum des Filmfestivals haben die Künstler zwei Details verändert: Dieses Jahr trägt die Trophäe zwei diamantbesetzte Blätter und liegt auf einem Sockel aus Rosenquarz.Ihr Materialwert lässt sich auf circa 25.000 Euro schätzen, womit die Goldene Palme die Liste der teuersten Filmpreise mit großem Abstand anführt.Die ebenfalls weltbekannte Oscar-Trophäe weist vergleichsweise nur einen Materialwert von 275 Euro auf, da sie aus Bronze besteht und lediglich mit Gold überzogen ist. Neben diesem Aspekt zählt für die Stars natürlich auch die ideelle Bedeutung der Auszeichnungen, da sie ihre schauspielerische Leistung ehren und einen großen persönlichen Erfolg repräsentieren.“© Dominik Lochmann