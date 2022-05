Ein Happen Realität: Ein Update

So unangenehm die letzten Wochen auch waren, die Ereignisse entwickeln sich größtenteils so, wie wir es im Januar vorausgesagt haben. Vor diesem Hintergrund ist es also Zeit für ein Update. Wir haben uns daran gewöhnt, jedes Jahr im Januar eine Prognose zu erstellen, und meistens sind diese "Makroprognosen" ziemlich gut ausgefallen. Unser letzter Beitrag wurde am 7. Januar 2022 im TF Metals Report und in der darauf folgenden Woche bei Sprott Money veröffentlicht.Die zentrale Prämisse der diesjährigen Prognose war, dass die "falkenhafte" Fed bald in die gleiche Ecke gedrängt werden würde, in der sie Ende 2018 feststeckte. Sie können so viel über höhere Zinsen und Bilanzverkürzungen reden, wie sie wollen, aber sobald der Aktienmarkt abstürzt, wird die wirtschaftliche Realität sie kalt erwischen. So hat es sich Ende 2018 abgespielt, und es war ziemlich offensichtlich, wie es sich auch 2022 abspielen würde. Wir alle erleben diesen Prozess jetzt aus erster Hand.Während ich diese Zeilen schreibe, ist der Aktienmarkt, gemessen am S&P 500, seit Jahresbeginn um etwa 15% gefallen. Am vergangenen Freitag kam es jedoch zu einem bedeutenden technischen Zusammenbruch, und nun droht, genau wie im Dezember 2018, ein noch tieferer Absturz. Mein Ziel für den S&P ist der 200-wöchige gleitende Durchschnitt, der sich ganz unten bei 3.500 befindet. Sobald der Index dort angekommen ist, werden der Schaden und der "zugefügte Schmerz" groß genug sein, um die Powell-Kehrtwende 2.0 auszulösen.Wir haben im April zweimal über den aktuellen S&P-Einbruch geschrieben. Was bedeutet das alles für die Edelmetalle, die sich unweigerlich entwickeln werden? Beginnen wir mit Gold. Natürlich konnte niemand den russischen Krieg gegen die Ukraine und die internationale Reaktion vollständig vorhersehen. Die Ereignisse im Februar und März führten zu einer Preisspitze beim COMEX-Gold, die bis auf 2.060 Dollar anstieg, aber jetzt liegt der Preis 200 Dollar tiefer und ist wieder dort, wo er unserer Einschätzung nach im ersten Drittel des Jahres liegen würde. Siehe diesen Auszug aus unserer Prognose für 2022:Wie geht es weiter? COMEX-Gold wird bald ein weiteres "höheres Tief" erreichen und dabei dem Muster folgen, das Sie auf dem unten stehenden Chart sehen. Von dort aus wird es beginnen, von einem "Sicheren-Hafen-Angebot" zu profitieren, während der S&P fällt. Es wird auch beginnen, die unvermeidliche Powell-Kehrtwende 2.0 zu erwarten, und all dies wird sich über den Sommer hinziehen. Und dann, wie im Januar geschrieben, wird er im letzten Drittel des Jahres wieder die 2.100-Dollar-Marke angreifen.Der COMEX-Silberpreis hingegen macht sein eigenes Ding und zeichnet sein eigenes Muster nach. Während ich dies am Dienstag, den 10. Mai, schreibe, ist es nun 16 aufeinanderfolgende Tage gefallen, und das Bemerkenswerte daran ist, dass dies noch keine Art von Rekord ist. Stattdessen war die längste Verluststrähne, an die ich mich erinnern kann, im Mai 2017 mit 18 Tagen. Unten ist ein Chart aus dieser verrückten Zeit.In Wirklichkeit verhält sich Silber jedoch genauso vorhersehbar wie COMEX-Gold. Nachstehend ein weiterer Auszug aus unserer Prognose für 2022. Beachten Sie, dass wir seit Ende letzten Jahres besorgt sind, dass Silber erst nach einem falschen Durchbruch und einem Tiefpunkt, der die Lücke knapp unter der 20-Dollar-Marke auf dem Wochenchart füllt, die Talsohle erreichen würde.Und jetzt sind wir hier. Genau wie im Mai 2017 bewegt sich Silber auf ein endgültiges Kapitulations-, CoT-Clearing-, Washout-Tief zu. Vor fünf Jahren erreichte der Relative-Stärke-Index auf Tagesbasis ein extrem überkauftes Niveau von nur 18. Wie Sie sehen können, sind wir jetzt fast wieder dort angelangt. Ein paar weitere fallende Tage und ein sehr kurzer Absturz auf knapp unter 20 Dollar sollten genügen.Seien Sie also bereit. So herausfordernd und frustrierend die letzten Wochen auch waren, Sie müssen verstehen, dass dies ein Prozess ist - und auch etwas, das wir schon einmal erlebt haben. Und so wie der Trend und die Ereignisse des ersten Drittels des Jahres 2022 vorhersehbar waren, so sind auch die Trends und Ereignisse der letzten zwei Drittel des Jahres 2022 vorhersehbar.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 10. Mai 2022 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.