"Little Hero" - Neue Anlagemünze der Perth Mint

2019 stellte die australische Prägeanstalt Perth Mint eine neue Anlagemünze vor, die an die Entdeckung des Nuggets "Welcome Stranger" erinnern sollte. Die Münze ist sowohl im Gold als auch in Silber mit dem gleichen Motiv erschienen. 2020 folgte die zweite Münze dieser Reihe, sie erinnert an die Entdeckung eines anderen bedeutenden Nugget – und zwar des "Hand of Faith". Im vergangenen Jahr gab die Prägestätte die Münze namens "Golden Eagle" aus, die gleichnamiges Nugget zeigt, das 1931 gefunden wurde.Die diesjährige Münze der Reihe trägt den Namen "Little Hero". Das Motiv der neuen Münze zeigt den "Little Hero"-Nugget umgeben von Lichtstrahlen. Ferner sind die Schriftzüge "Australian Nugget" "Little Hero 1890" und das Prägezeichen der Perth Mint "P" aufgeprägt. Weiterhin finden sich die Angaben zum Prägejahr, dem Feingewicht und der Feinheit.Das 333oz Goldnugget "Little Hero" wurde 1890 in der Nähe von Marble Bar in Westaustralien entdeckt und wurde im Büro der Union Bank in Perth ausgestellt. Dies führte damals zu großer Aufregungen der Öffentlichkeit.Die Lieferung der Münzen erfolgt in einer schützenden Kunststoffkapsel. Beide Münzen sind streng limitiert. Es werden lediglich 30.000 Stück der Silbermünze und 7.500 Stück der Goldmünze ausgegeben.© Redaktion GoldSeiten.de