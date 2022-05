Patriot Battery Metals schließt den Claim-Transfer ab

Vancouver, 11. Mai 2022 - Patriot Battery Metals Inc. (das Unternehmen oder Patriot) (CSE: PMET) (OTCQB: PMETF) (FWB: R9GA) freut sich, den Erhalt der offiziellen Bestätigung des Quebec Ministry of Energy and Natural Resources (das MERN) bekanntzugeben, dass alle ausstehenden Transfers von Besitzrechten an Konzessionen in der Liegenschaft Corvette abgeschlossen sind, und das Unternehmen jetzt offiziell der registrierte Titelinhaber (hundertprozentige Beteiligung) aller 417 Konzessionen in der Liegenschaft Corvette (die Liegenschaft) ist.Das Unternehmen gab am 15. Februar 2022 die Konsolidierung der Konzessionsgruppen, die jetzt die Liegenschaft Corvette darstellen, durch mehrere Akquisitionen als auch durch direkte Absteckung bekannt. Die Liegenschaft Corvette besteht jetzt aus 417 zusammenhängenden Konzessionen über insgesamt 21.357 Hektar und umfasst mehr als 50 Kilometer Streichenlänge des Grünsteingürtels La Grande, der als reich an Lithiumpegmatit, Gold und Grundmetalle gilt. Das Registrierungsverfahren dauerte mehrere Monate. Jetzt ist Patriot Battery Metals Inc. jedoch offiziell durch MERN als der hundertprozentige, registrierte Titelinhaber der Liegenschaft Corvette eingetragen.CEO des Unternehmens, President und Director Blair Way, kommentiert: Wir freuen uns sehr, die offizielle Dokumentation über den hundertprozentigen Besitz von mehr als 200 Quadratkilometern in der Liegenschaft Corvette erhalten zu haben. Es ist beruhigend zu wissen, dass wir in einer sicheren Jurisdiktion wie der Provinz Quebec tätig sind und hundertprozentiges Vertrauen in unseren Titelbesitz haben können.Das Unternehmen gab außerdem die Beauftragung von Red Cloud Financial Services mit Marketing-Dienstleistungen bekannt. Gemäß der Vereinbarung erhält Red Cloud eine monatliche Gebühr von 10.000 Dollar für Marketing-Dienstleistungen, beginnend ab 16. Mai 2022 für einen Zeitraum von zunächst sechs Monaten. Die Vereinbarung kann sich danach automatisch von Monat zu Monat nach Option des Unternehmens verlängern. Red Cloud wird Patriot Battery Metals Inc. in allen Bereichen seiner Marketingstrategie unterstützen und Dienstleistungen wie die Organisation und Verwaltung von Road Shows, die Erstellung von Marketingmaterial, Unterstützung im Umgang mit sozialen und traditionellen Medien und bei der Erstellung von Video-Content zur exklusiven Verwendung auf Red Cloud-TV erbringen. Patriot Battery Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten gerichtet ist, die Batterie-, Basis- und Edelmetalle enthalten.Das Aushängeschild des Unternehmens ist das Konzessionsgebiet Corvette in der Region James Bay in Québec, das über 213 Quadratkilometer an Claim-Blöcken umfasst. Der Grundbesitz beherbergt erhebliches potenzielles Lithiumpotenzial, das sich im Spodumen-Pegmatit CV5-6 zeigt. Dieser ergab bei Bohrungen einen Abschnitt von 0,94 % Li2O und 117 ppm Ta2O5 auf 155,1 m (CF21-002) sowie 1,25 % Li2O und 194 ppm Ta2O5 auf 58,1 m (CF21-003). Die gesamte Streichlänge des Lithiumtrends beträgt über 50 km, wobei eine Reihe von lithiumhaltigen Pegmatitaufschlüssen in diesem Trend identifiziert wurden, die noch nicht durch Bohrungen getestet wurden. Das Unternehmen führt im Sommer ein 15.000 Meter umfassendes Bohrprogramm durch, das sich auf weitere landgestützte Infill- und Step-Out-Bohrungen um CV5-6 und CV1-2 sowie auf die Erprobung neuer regionaler Ziele konzentriert.Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an uns unter info@patriotbatterymetals.com oder unter der Telefonnummer +1 (778) 945-2950 oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.patriotbatterymetals.com.Für das Board of DirectorsBLAIR WAYBlair Way, CEO, President & DirectorHaftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen: Die in dieser Pressmeldung enthaltenen Aussagen, einschließlich Aussagen über unsere Pläne, Absichten und Erwartungen, die nicht historischer Natur sind, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu verstehen und werden hiermit als solche bezeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Wörter wie antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sein. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich und ohne Einschränkung jener, die sich auf die zukünftigen Betriebsaktivitäten und Geschäftsaussichten des Unternehmens beziehen, bestimmten Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen.Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!