Die Strategic Investment Conference ist in vollem Gange. Dies ist unser 18. Jahr in Folge und das dritte Jahr, in dem wir die Konferenz ausschließlich virtuell abhalten. Im Jahr 2020 mussten wir diese Umstellung schnell vornehmen, aber irgendwie hat das Team es geschafft. Jetzt haben wir den Dreh raus - obwohl ich fest vorhabe, wieder eine persönliche Veranstaltung abzuhalten, wenn es die Umstände erlauben.Die Überschrift dieses Briefes "Jetzt sanft, später hart" habe ich von Dave Rosenberg übernommen. Aus Gründen, die ich weiter unten erläutern werde, war dies der Titel seiner ersten SIC-Präsentation. Aber ich denke, es beschreibt auch die gesamte SIC-Erfahrung. Wenn man von einigen der weltbesten Experten auf verschiedenen Gebieten hört, werden die Worte zwar registriert, aber man begreift nicht sofort ihre volle Bedeutung. Man beginnt, Zusammenhänge herzustellen, während andere sich an der Unterhaltung beteiligen. Nach und nach wird alles klarer. Irgendwann (oft erst Wochen später) trifft es Sie hart. Sie "verstehen" es und Ihre Wahrnehmung von allem ändert sich.In diesem Sinne werde ich in meinen nächsten Briefen versuchen, Ihnen meine ersten "sanften" Eindrücke vom SIC zu vermitteln. Wahrscheinlich werde ich einige wichtige Punkte auslassen, denn im Moment stecke ich noch mittendrin. Dann werde ich noch ein paar Artikel mit tieferen Gedanken schreiben, wenn ich alles, was wir gelernt haben, verinnerlicht habe. Sie werden zunächst eine unfertige Arbeit sehen, und etwas später dann eine besser geformte Struktur. Bitte entschuldigen Sie in der Zwischenzeit unseren Staub.Dave Rosenberg ist mein traditioneller SIC-Anfangsredner. Er stellt immer eine große Sammlung von Charts und Daten zusammen und präsentiert sie mit Humor und Autorität. Dave ist weder Bulle noch Bär; er folgt den Daten, wohin sie ihn führen. Im Moment glaubt er, dass sie zu einer Rezession führen... aber noch nicht jetzt. Dave ist der Ansicht, dass die disinflationären Kräfte, die wir vor COVID beobachtet haben, immer noch lebendig und gesund sind. Er nennt sie die "Drei Ds" – Schulden (engl. debt), Demografie und disruptive Technologie.Ich sage oft, Schulden sind vorgezogener zukünftiger Konsum. Dave drückt es ein wenig anders aus: Schulden drücken das Nachfragewachstum. Das ist schon seit mehreren Jahrzehnten so, und zwar nicht nur bei den Staatsschulden. Alles - Hypotheken, Kreditkarten, Studiendarlehen, Autos, Schrottanleihen von Unternehmen - all diese Salden werden irgendwann untragbar. Was auch immer dieser Punkt sein mag, er rückt näher.Was die Demografie angeht, so schauen Sie sich nur Japan an. Alternde Gesellschaften haben niedrige Inflationsraten. Die USA sind etwa ein Jahrzehnt im Rückstand, aber wir holen auf, da die Bevölkerung altert und die Geburten zurückgehen. Und die Technologie? Sie lesen diesen Artikel auf einem Gerät, das vor nicht allzu langer Zeit zu einem ähnlichen Preis wie dem, den Sie dafür bezahlt haben, unvorstellbar war. Das hat dazu beigetragen, die Produktivität auf Warpgeschwindigkeit zu bringen.COVID hat nichts an diesen Megatrends geändert, und Dave glaubt, dass sie sich wieder durchsetzen werden. Er glaubt, dass die heutige Inflation in der Tat vorübergehend ist und bald abklingen wird. Was wird sie abklingen lassen? Eine Rezession. Hier ist einer seiner Charts.Die grauen Balken sind Rezessionen. Sie können sehen, wie sie mit den Preissteigerungen bei Lebensmitteln und Energie zusammenfallen. Noch wichtiger ist jedoch, dass der Anteil von Lebensmitteln und Energie am Consumer Price Index nach Beginn einer Rezession in der Regel schnell zurückgeht. Dave geht davon aus, dass dies auch dieses Mal der Fall sein wird. Er erwartet, dass die Fed die Geldpolitik stark straffen und die Wirtschaft noch in diesem Jahr oder im Jahr 2023 in eine Rezession stürzen wird.Diese Ansicht - dass die Inflation nur vorübergehend ist und schneller zurückgehen wird, als wir denken - unterscheidet sich von dem, was wir von anderen Rednern hören werden. (Ich habe den Vorteil, dass ich mir die Vorbereitungsgespräche anhöre, so dass ich eine gewisse Vorstellung davon habe, was Sie hören werden.) Aber ich habe gelernt, dass man Rosies Aussichten nicht ignorieren darf. Wenn er Recht hat, werden wir das im Spätsommer oder Frühherbst zu spüren bekommen, und das wird ernste Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Märkte haben.Als Nächstes hörten wir den Meinungsforscher Frank Luntz, den Sie wahrscheinlich schon im Fernsehen gesehen haben, als er Fokusgruppen für Wähler moderierte. Frank Luntz hat den Finger am Puls der Öffentlichkeit, so gut wie niemand, den ich kenne. Er blickt über die Politik hinaus auf die Art und Weise, wie die Menschen ihr Leben und ihre Zukunft sehen... und was er im Moment sieht, ist gelinde gesagt beunruhigend.Franks Daten zeigen zwei Dinge, die nicht zusammenpassen sollten. Eine große Mehrheit der Amerikaner quer durch das Spektrum glaubt, dass sie (metaphorisch, wenn auch nicht finanziell) in Amerikas Zukunft investiert sind. Das ist gut so. Aber gleichzeitig ist eine große Mehrheit der Amerikaner quer durch das Spektrum der Meinung, dass Amerika nicht in ihre Zukunft investiert ist. Wir sind eine zutiefst pessimistische Nation. Die Menschen fühlen sich allein, ausgegrenzt und hoffnungslos. Sie glauben, dass ihren Familien eine dunkle Zukunft bevorsteht. Zum ersten Mal glaubt die große Mehrheit der Amerikaner, dass es ihren Kindern nicht besser gehen wird als ihnen selbst. Das führt zu nichts Gutem.Dieser Pessimismus führt unter anderem dazu, dass die Menschen beide großen politischen Parteien ablehnen. Er sieht ein hohes Potenzial für eine gut finanzierte unabhängige Präsidentschaftskandidatur im Jahr 2024. Für 2022 geht er davon aus, dass die Republikaner das Repräsentantenhaus erobern, die Demokraten aber den Senat behalten werden. Die Inflation wird das Hauptthema sein, aber nicht so sehr unter diesem Wort. Wir werden viel über "Erschwinglichkeit" und "steigende Preise" hören.