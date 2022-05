Goldpreis kurz vor Rallye über 2.000 USD  Bloomberg Intelligence

Nach einem enttäuschenden Start in den Mai könnte der Goldpreis kurz vor einem Ausbruch über die Marke von 2.000 $ je Unze stehen, davon geht laut Kitco News zumindest Bloomberg Intelligence aus.Nachdem der Goldpreis im letzten Monat um 6,5% gefallen ist, befinde er sich nun in der Nähe eines Bodens, wobei die Marke von 1.800 $ als Unterstützung diene, erklärte Senior Commodity Strategist Mike McGlone: "Gold befindet sich in der Nähe eines Bodens und an der Schwelle zu einem ziemlich bedeutenden Ausbruch – bei dem es über 2.000 $ pro Unze steigt und nie mehr zurückblickt." Weiter heißt es: "Eines Tages werden wir aufwachen, und Gold wird über 2.000 $ steigen, was ein Widerstand ist, der dann in eine Unterstützung umgewandelt wird. Danach schauen wir nie wieder zurück."Einer der Auslöser für die nächste Rallye dürfte laut McGlone sein, dass die Märkte das Ende des Straffungszyklus der Federal Reserve einpreisen. Und dies habe bereits begonnen.© Redaktion GoldSeiten.de