Die Fed kümmert sich nicht um die Inflation  E.B. Tucker

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research in dieser Woche mit E.B. Tucker über die massive Inflation und die damit verbundene Unsicherheit an den Märkten.Der Bestsellerautor von "Why Gold? Why Now?" ist der Meinung, dass die Federal Reserve kein wirkliches Interesse an einer Lösung des Inflationsproblems hat. Die US-Notenbank ziele darauf ab, die Wahrnehmung der Inflation zu kontrollieren, anstatt sich tatsächlich mit dem Problem zu befassen, um den Wert des Dollars zu steigern.Er erklärt: "Jede Woche hat die Fed sieben, acht Sprecher und Gouverneure, die über Dinge reden, um anzukündigen, was sie tun werden. Sie kontrollieren das Narrativ. Dies ist eine narrativ geprägte Wirtschaft". Laut Tucker befinden sich die USA in einer zentralen Planwirtschaft und aufgrund der Maßnahmen der Fed nicht mehr in einem kapitalistischen System.Er betont, dass es für Privatanleger entscheidend sei, sich bei ihren Entscheidungen nicht von Schlagzeilen leiten zu lassen: "Man kann heutzutage kaum noch mit den Narrativen Schritt halten... Bei allem, was auftaucht, wird man mit neuen Anweisungen bombardiert".Tucker lobt wie in vielen Interviews in der Vergangenheit die Vorteile des Besitzes von Goldroyalties: "Sie besitzen diese Lizenzgebühren für immer und sie sind an einen steigenden Goldpreis gebunden... Diese Royalty-Unternehmen haben keine riesigen Schuldenlasten. Sie haben keine Fixkosten. Sie haben keine Fabrik zu betreiben. Sie haben keine Bestandsprobleme. Sie haben nicht einmal Verkäufer."© Redaktion GoldSeiten.de