Karora Resources gibt 22% Steigerung der Nickel-Mineralressourcen bekannt

Januar-Gemessen Angezeigt Gemessen & Abgeleitet

2022 angezeigt

Minera

lische

Ressou

rce



K Ni Ni K Ni Ni K Ni Ni K Ni Ni

Ton (% Ton Ton (%) Ton Ton (% Ton Ton (% Ton

nen ) nen nen nen nen ) nen nen ) nen



Beta-Bl - - - 494 2.8%13,6494 0 13,6175 2.85,00

ock 00 00 % 0



Gamma-B - - - 197 3.0%6,00197 0 6,00317 2.68,20

lock 0 0 % 0



Insgesa - - - 692 2.8%19,6692 2.819,6492 2.713,2

mt 00 % 00 % 00

Anmerkung: Siehe die detaillierten Fußnoten unten

Januar-202Gemessen Angezeigt Gemessen & AnAbgeleitet

2 gezeigt

Mineralis

che

Ressource



K NiNi K Ni Ni K Ni Ni K Ni Ni

Ton ( Ton Ton (% Ton Ton (% Ton Ton (% Ton

nen %)nen nen ) nen nen ) nen nen ) nen



Be30C - - - 138 1.82,50138 1.82,5024 1.7400

ta 0 0

-B

lo

ck



40C - - - - - - - - - 7 2.3200

Beta-Ze - - - 67 3.12,1067 3.12,109 2.9300

ntrale 0 0



Beta - - - 14 3.5500 14 3.5500 36 3.51,30

Südwes 0

t



Ost-Alp - - - 276 3.18,60276 3.18,6098 2.92,90

ha 0 0 0



Ga10C - - - 44 3.81,7044 3.81,70193 2.34,40

mm 0 0 0

a-

Bl

oc

k



50C - - - 153 2.84,30153 2.84,30124 3.13,80

Trend % 0 % 0 % 0

1.

Insgesamt - - - 692 2.819,6692 2.819,6492 2.713,2

% 00 % 00 % 00

- Die gemessenen und angezeigten Mineralressourcen von Beta Hunt Nickel stiegen um 22 % auf 19.600 Tonnen Nickel und die abgeleiteten Mineralressourcen stiegen um 52 % auf 13.200 Tonnen Unzen Nickel- Bedeutende Ergänzung ist die erste Trendressource 50C mit gemessenen und angezeigten 153.000 Tonnen mit 2,8 % Ni für 4.300 Nickel-Tonnen und abgeleiteten 124.000 Tonnen mit 3,1 % Ni für 3.800 Ni-Tonnen. Die nun als Mineralressource ausgewiesene Zone 50C wurde erstmals im April 2021 entdeckt, was den Vorteil der Nutzung der umfangreichen Untertageerschließung bei Beta Hunt verdeutlicht- Der 50C-Trend ist Teil der Nickel-Mineralressource Gamma Block, die auf einer Streichlänge von 800 Metern definiert wurde und das Potenzial hat, sich auf einer Streichlänge auf 1,8 bis 2,6 Kilometern zu erweitern.- Die aktualisierte Mineralressource wird als Grundlage für eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung der erweiterten Nickelproduktion in der Mine Beta Hunt dienen, die im zweiten Quartal veröffentlicht werden soll.- Karora geht davon aus, dass es seine globalen Reserven und Ressourcen, sowohl für Gold als auch für Nickel, im vierten Quartal 2022 aktualisieren wird.TORONTO, 11. Mai 2022 - Karora Resources Inc. (TSX: KRR) (OTCQX: KRRGF) ("Karora" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass die aktualisierte Schätzung der gemessenen und angezeigten Nickel-Mineralressourcen ("M&I") für die Mine Beta Hunt um 22 % und die Schätzung der abgeleiteten Nickel-Mineralressourcen um 52 % gestiegen ist.Paul Andre Huet, Chairman & CEO, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, eine signifikante Erhöhung unserer Beta Hunt-Mineralressource in der M&I-Kategorie auf 19.600 Nickel-Tonnen und 13.200 Nickel-Tonnen in der abgeleiteten Kategorie bekannt geben zu können (ohne Berücksichtigung des Abbaus). Insbesondere die Erweiterung der ersten Mineralressource für die Zone Gamma, die durch die Nickelentdeckung 50C hervorgehoben wird, die wir in nur etwas mehr als einem Jahr von der Entdeckung im April 2021 (siehe Karora-Pressemitteilung vom 6. April 2021) zur Mineralressource gemacht haben. Dies ist ein weiteres Beispiel, wie auch unsere Goldressource Larkin, für den enormen Vorteil, den wir bei Beta Hunt in Bezug auf die Nutzung bestehender Untertageerschließungen haben. In der Tat würden unsere mehr als 400 km bestehenden Untertageerschließungen bei Beta Hunt zu den heutigen Erschließungspreisen mehr als 2 Mrd. AUD kosten, um sie in Betrieb zu nehmen. Der aufregendste Teil unserer neuen Nickelressource ist, dass die Entdeckung 50C nur über eine Streichlänge von 800 Metern abgegrenzt wurde - die Zone bleibt über eine potenzielle Streichlänge von bis zu 2,6 Kilometern weit offen. Sicherlich eine spannende Perspektive für zukünftiges Wachstum.Unser Erfolg bei der Erweiterung der Nickel-Mineralressource Beta Hunt untermauert unsere Pläne, unsere Nickelproduktion von der für 2022 erwarteten Produktion von 450 bis 550 zahlbaren Nickeltonnen in Zukunft auf ein wesentlich höheres Niveau zu steigern. Wir sind derzeit dabei, eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA") abzuschließen, um das Potenzial dieser erweiterten Zone Gamma bei Beta Hunt im Hinblick auf eine wesentliche Erhöhung des Potenzials für Nebenproduktgutschriften zu bewerten, um unsere Gold-AISC-Kosten in Zukunft zu senken. In Anbetracht der beträchtlichen Streichlänge, die südlich von Gamma noch zu erkunden ist, ist diese erste PEA genau das - nur der Anfang der erweiterten Nickelgeschichte bei Beta Hunt."Im Februar 2022 wurde AMC Consultants Pty Ltd, Perth (AMC) beauftragt, Ressourcenschätzungen für die 30C- und 40C-Nickelsulfidvorkommen im Beta Block und die Gamma Block-Nickelsulfidvorkommen zu erstellen, wobei die kürzlich abgeschlossenen Bohrungen berücksichtigt wurden. Die neue Nickel-Mineralressource, die alle Nickelvorkommen von Beta Hunt, einschließlich der von AMC aktualisierten Vorkommen, umfasst, ist in Tabelle 1 unten dargestellt.Am 31. Januar 2022 beliefen sich die gemessenen und angezeigten Mineralressourcen auf insgesamt 692.000 Tonnen mit einem Gehalt von 2,8 % Ni bzw. 19.600 Ni-Tonnen, was einem Anstieg von 3.500 Ni-Tonnen bzw. 22 % im Vergleich zur Schätzung der gemessenen und angezeigten Mineralressourcen vom September 2020 entspricht. Am 31. Januar 2022 beliefen sich die abgeleiteten Mineralressourcen auf insgesamt 492.000 Tonnen mit einem Gehalt von 2,7 % Ni bzw. 13.200 Ni-Tonnen, was einem Anstieg von 4.500 Ni-Tonnen bzw. 52 % im Vergleich zur Schätzung der abgeleiteten Mineralressourcen vom September 2020 entspricht.Die neue Nickelressource umfasst Aktualisierungen der Ressourcen 10C1. und 30C sowie eine kleine, neue Senke, die 40C. Der Großteil der erhöhten Ressourcen ist auf die Hinzufügung des Trends 50C zurückzuführen, der 22 % (4.300 Ni-Tonnen) der gemessenen und angezeigten Mineralressourcen und 29 % (3.800 Ni-Tonnen) der abgeleiteten Mineralressourcen ausmacht. Die Schätzung der Nickel-Mineralressource Beta Hunt versteht sich abzüglich einer Minenproduktionserschöpfung von 7.000 Tonnen mit einem Gehalt von 3,0 % Ni bzw. 211 Ni-Tonnen im Zeitraum vom 1. Oktober 2020 bis 31. Januar 2022. Die Abreicherung stammt von der Ressource Beta Southwest.1. 10C wurde zuvor im technischen Bericht vom 1. Februar 2021 als Beta South bezeichnet. Der neue Name entspricht nun der Standardkonvention für die Meldung von Nickeltälern bei Beta HuntDie neue Nickelressource stellt die bedeutendste Steigerung seit Februar 2016 dar, als das Unternehmen das private Unternehmen Salt Lake Mining Pty Ltd, den früheren Eigentümer der Mine Beta Hunt, erwarb (siehe KRR-Pressemitteilung vom 1. Februar 2016). Der Hauptgrund für die Erhöhung der Mineralressourcen ist der 50C Nickel Trend, der von Karora im Jahr 2021 entdeckt wurde (siehe KRR-Pressemitteilung vom 6. April 2021).Die Nickel-Explorations- und Ressourcendefinitionsaktivitäten bei Beta Hunt konzentrierten sich im Jahr 2021 auf den neu entdeckten 50C-Trend im Gamma-Block, ergänzt durch Infill- und Erweiterungs-Diamantbohrungen im 30C-Nickeltrog, der im Beta-Block vor allem oberhalb der Goldzone Larkin liegt.Der 50C-Trend wurde in Form von Fächern aus unterirdischen Bohrschächten entlang des Beta Return Ingress (BRI) gebohrt, einem Stollen, der sich vom Beta-Block in den Gamma-Block über eine Strecke von 150 Metern erstreckt. Die Bohrungen zielten darauf ab, sowohl die neue Nickelmineralisierung zu füllen und zu erweitern als auch die bestehende Mineralressource 10C zu füllen, die entlang der östlichen Flanke des Trends 50C vorkommt. Die Bohrungen zielten darauf ab, die Mineralressource 10C zu erweitern und eine erste Mineralressource für den 50C-Trend zu definieren. Der mineralisierte Trend 50C wurde Anfang 2021 im Rahmen eines Bohrprogramms entdeckt, das auf einer Bewertung und geologischen Überprüfung des Gebiets durch das Explorationsteam von Karora basierte und von der westaustralischen Regierung im Rahmen ihres kofinanzierten Explorationsanreizprogramms mitfinanziert wurde (siehe KRR-Pressemitteilung vom 6. April 2021).Sowohl die Trends 10C als auch 50C sind entlang des Streichs in südöstlicher Richtung weiterhin offen und haben das Potenzial, sich über 2,6 Kilometer entlang des Streichs bis zur Sublease-Grenze zu erstrecken. Dieses Potenzial wird durch das historische Oberflächenbohrloch LD4022 hervorgehoben, das 9,5 Meter (im Bohrloch) mit 11,4 % Ni 400 Meter südöstlich entlang des Streichs der neuen Mineralressource durchteufte, wie in Abbildung 1(a) dargestellt. Weitere Informationen finden Sie in der KRR-Meldung vom 8. Oktober 2021.Abbildung 1(a): Draufsicht auf die Nickeluntersuchungen mit mehr als 1 % Ni vor 2021 und nach 2021, überlagert mit der 3D-Oberfläche des Basalt-Ultramafik-Kontakts. Die von AMC aktualisierten Ressourcengebiete sind grün hervorgehoben und die potenziellen Streichenlängen angezeigt.Abbildung 1(b): Aktuelle Beta Hunt-Nickel-Mineralressourcenhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65766/Karora_12052022_DEPRcom.001.pngDie Bohrung 30C füllte und erweiterte die vorherige Mineralressource (im technischen Bericht des Unternehmens vom 1. Februar 2021 unter dem Profil von Karora unter www.sedar.com enthalten).Für den Rest des Jahres 2022 werden sich die Bohrungen nach Nickelmineralisierungen auf die Erweiterung und Aufwertung der Ressourcen des Gamma Blocks konzentrieren, wobei die Bohrungen durch eine 300 m lange Erweiterung des bestehenden BRI erleichtert werden. Die Erweiterung erfordert ein Upgrade der Entlüftungsinfrastruktur, das im 3. Quartal 2022 abgeschlossen werden soll. Die Bohrungen im Rahmen der BRI-Erweiterung werden voraussichtlich im 4. Quartal 2022 beginnen. Die Bohrungen werden auch fortgesetzt, um die bestehenden Ressourcen im Beta-Block zu erweitern und zu verbessern. Darüber hinaus zielen die Explorationsbohrungen an der Oberfläche darauf ab, einen neuen interpretierten Trog westlich der bekannten Beta-Nickelmineralisierung zu erproben. Das Ziel wird als N90C bezeichnet; die Bohrungen werden voraussichtlich im vierten Quartal 2022 beginnen. Diese Bohrungen werden von der Regierung des Bundesstaates Westaustralien im Rahmen ihres Explorationsanreizprogramms (EIS) mitfinanziert.Tabelle 2: Beta Hunt Nickel-Mineralressourcen zum 31. Januar 2022 - unterer Cut-off-Wert von 1 % NiAnmerkung: Siehe die detaillierten Fußnoten unten1. 50C Trend umfasst die Nickelsulfidlagerstätten 50C, 55C und 95FDie allererste Nickel-Mineralressource wurde für den 50C-Trend abgeschlossen, der drei Nickel-Lagerstätten umfasst, die als 50C, 55C und 95F bekannt sind. Diese Lagerstätten bilden eine Zone mit einer nordwestlich verlaufenden Nickelmineralisierung, die sich am westlichen Rand der Nickelressource 10C befindet (Abbildung 2a). Der 50C-Trend umfasst insgesamt gemessene und angezeigte 153.000 Tonnen mit einem Gehalt von 2,8% Ni (4.300 Ni-Tonnen) und abgeleitete 124.000 Tonnen mit einem Gehalt von 3,1% Ni (3.800 Ni-Tonnen). Die Mineralressource wird im Norden durch die Gamma-Verwerfung (GF) im Gamma-Block am südlichen Ende der Mine Beta Hunt begrenzt. Der 50C-Trend wird als Teil der südlichen Off-Set-Erweiterung der Nickelmineralisierung des Beta Blocks interpretiert, die nördlich der Gamma-Verwerfung vorkommt.Bei der Nickelmineralisierung handelt es sich vorwiegend um kontaktartige Massivsulfide, die an der Basis des Kambalda-Komatiits liegen. Überschiebungsbedingte massive Nickelmineralisierungen stehen in Zusammenhang mit lokalen Überschiebungsunterbrechungen im ultramafischen Gestein; in einigen Fällen überlagern diese Nickelsulfide Sedimenteinheiten. 50C grenzt an die Nickeltröge 55C und 10C, die sich in einem Gebiet befinden, das als Gamma-Block bekannt ist. Der Gamma-Block wird im Norden durch die Gamma-Verwerfung begrenzt, bei der es sich um eine südlich gelegene Aufwärtsverwerfungszone handelt. Nickelsulfide sind über eine breite Zone mit einer fast durchgehenden Mineralisierung definiert, die sich bis zu 150 m über den Streichen erstreckt und 80 m oberhalb und westlich des BRI liegt.Die Wireframes für die Modellierung wurden vom Karora-Minenteam erstellt und berücksichtigten den ultramafischen Kontakt, die Nickeluntersuchungen in den Bohrungen und die felsischen Porphyr-Intrusionen, die in den Bohrungen und unterirdischen Aufschlüssen beobachtet wurden. Die harten Grenzen für die Nickelmineralisierung wurden durch den ultramafischen Kontakt bestimmt.Die Mineralressourcen für die Nickelvorkommen von Beta Hunt, die aktualisiert wurden, einschließlich jener, die den 50C Trend bilden, wurden von AMC Consultants Pty Ltd (AMC) unter Verwendung der Micromine-Software erstellt. Die von AMC modellierten Nickelsulfidlagerstätten des Gamma Blocks, zu denen auch der 50C Trend gehört, sind in Abbildung 2 dargestellt. Die Schätzung des Nickelgehalts wurde mit einer Akkumulations- (oder Flöz-) Modellierungsmethode und ordinary kriging (OK) durchgeführt. Dieser Schätzungsansatz wurde aufgrund der Überprüfung mehrerer Faktoren als angemessen erachtet, darunter die geschätzte tatsächliche Mächtigkeit der Mineralisierung, die variablen Mächtigkeiten der Mineralisierung und der Bohrlochabschnitte sowie die verschiedenen Winkel, in denen die Bohrlöcher die Mineralisierung durchschnitten. Die Schätzung wurde durch geologische und Mineralisierungsinterpretationen eingeschränkt. Die Gehaltsschätzung wurde anhand einer visuellen Inspektion der interpolierten Blockgehalte im Vergleich zu den Probendaten sowie anhand von Schwadenplots validiert.Die Klassifizierung der Mineralressourcen basiert auf vorläufigen Durchgängen, bei denen die Anzahl der Bohrlochabschnitte ( 4, angezeigt; 2 abgeleitet) berücksichtigt wird, unterstützt durch eine Bewertung der Konfidenzniveaus der Schlüsselkriterien, zu denen Datenqualität, Gehaltskontinuität, strukturelle Kontinuität und Bohrabstände gehören.Abbildung 2(a): Gamma-Block-Ressourcenmodelle mit Hervorhebung des 50C-Trends und 10CAbbildung 2(b): Querschnitt durch das Gamma-Ressourcenblockmodell (mit Gehalten) mit Hervorhebung der Beziehung zwischen den größten Nickeltälern - 50C, 55C und 10Chttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/65766/Karora_12052022_DEPRcom.002.png(JORC 2012 und NI 43-101)Stephen Devlin ist Konzerngeologe bei Karora, ein Vollzeitangestellter von Karora und ein Fellow des AusIMM. Herr Devlin verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, die hier betrachtet wird, sowie für die durchgeführte Aktivität relevant ist, um sich als kompetente Person im Sinne des JORC Code, Ausgabe 2012, zu qualifizieren, und erfüllt die Anforderungen, um eine "qualifizierte Person" im Sinne von NI 43-101 zu sein. Herr Devlin hat die Veröffentlichung der technischen Informationen für die Nickel-Mineralressource Beta Hunt, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, geprüft und genehmigt.Der "JORC-Code" ist der Australasian Code for Reporting of Mineral Resources and Ore Reserves, der vom Joint Ore Reserves Committee des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, des Australian Institute of Geoscientists und des Mineral Council of Australia erstellt wurde. Es gibt keine wesentlichen Unterschiede zwischen den Definitionen von Mineralressourcen gemäß den geltenden Definitionen des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (die "CIM-Definitionsstandards") und den entsprechenden gleichwertigen Definitionen im JORC-Code für Mineralressourcen.1. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit. Es besteht keine Gewissheit, dass alle oder ein Teil der geschätzten Mineralressourcen in Mineralreserven umgewandelt werden können.2. Die gemessenen und angezeigten Mineralressourcen umfassen auch jene Mineralressourcen, die zur Bildung von Mineralreserven modifiziert wurden.3. Die Mineralressourcenschätzungen beinhalten abgeleitete Mineralressourcen, die normalerweise als geologisch zu spekulativ angesehen werden, um wirtschaftliche Überlegungen anzustellen, die eine Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden. Es besteht auch keine Gewissheit, dass abgeleitete Mineralressourcen durch weitere Bohrungen in gemessene und angezeigte Kategorien oder in Mineralreserven umgewandelt werden, sobald wirtschaftliche Überlegungen angestellt werden.4. Die Mineralressourcen werden in der Nähe der unterirdischen Erschließung und des nominalen Cut-off-Gehalts von 1 % Ni für die Nickelsulfidmineralisierung gemeldet.5. Die Schätzung der Mineralressourcen erfolgt durch eine gewöhnliche Kriging-Methode, bei der eine Akkumulationsmethode verwendet wird, um schmale Lodien zu berücksichtigen.6. Bei den Mineralressourcen wird von einem Untertageabbauszenario und einem hohen Grad an Selektivität ausgegangen.7. Die Klassifizierung erfolgt nach den Klassifizierungskategorien des JORC Code und der CIM Definition Standards Mineral Resource.8. Die Modelle sind für den Untertagebau bis zum 31. Januar 2022 erschöpft.9. Die Gesamtsummen können aufgrund von Rundungen variieren. Karora Resources Inc. ist bestrebt, die Goldproduktion in seiner integrierten Beta Hunt Goldmine und den Higginsville Gold Operations ("HGO") in Westaustralien bis zum Jahr 2024 auf eine Zielspanne von 185.000 bis 205.000 Unzen zu steigern. Bei der Aufbereitungsanlage in Higginsville handelt es sich um eine kostengünstige Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 1,6 Mio. Tonnen pro Tag, die bis 2024 auf 2,5 Mio. Tonnen pro Tag erweitert werden soll und von Karoras unterirdischen Minen Beta Hunt und Higginsville gespeist wird. Bei Beta Hunt befindet sich eine robuste Goldmineralressource und -reserve in mehreren Goldscherben, wobei die Goldabschnitte entlang einer Streichlänge von 4 km in mehreren Richtungen offen sind. HGO verfügt über eine beträchtliche mineralische Goldressource und -reserve sowie ein aussichtsreiches Landpaket von insgesamt etwa 1.900 Quadratkilometern. Das Unternehmen besitzt auch das hochgradige Projekt Spargos Reward, das im Jahr 2021 in Produktion ging. Karora verfügt über ein starkes Board- und Managementteam, das sich auf die Schaffung von Shareholder Value und einen verantwortungsvollen Bergbau konzentriert, wie das Engagement von Karora zur Reduzierung von Emissionen in allen Bereichen des Unternehmens zeigt. Die Stammaktien von Karora werden an der TSX unter dem Kürzel KRR und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel KRRGF gehandelt.Rob Buchanan, Direktor, Investor RelationsT: (416) 363-0649www.karoraresources.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chVorsichtsmaßnahme in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", einschließlich und ohne Einschränkung Aussagen bezüglich der Liquidität und der Kapitalressourcen von Karora, der Produktionsprognosen und des Potenzials der Mine Beta Hunt, des Goldbetriebs Higginsville, des Projekts Aquarius und des Goldprojekts Spargos.Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Karora wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, zählen unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen; die Ergebnisse von Bohrungen; die Unfähigkeit, das Geld aufzubringen, das notwendig ist, um die Ausgaben zu tätigen, die für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Grundstücke erforderlich sind; (bekannte und unbekannte) Umwelthaftungen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Ergebnisse von Explorationsprogrammen; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstände oder Krieg; oder Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, prognostizierte Barbetriebskosten, das Versäumnis, behördliche oder Aktionärsgenehmigungen zu erhalten. Eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, finden Sie in den Unterlagen, die Karora bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat, einschließlich des jüngsten Jahresberichts, der auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist.Obwohl Karora versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Karora lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf den Bergbau in Higginsville: Eine Produktionsentscheidung im Higginsville-Goldbetrieb wurde von den früheren Betreibern der Mine getroffen, bevor die Übernahme des Higginsville-Goldbetriebs durch Karora abgeschlossen wurde, und Karora traf eine Entscheidung, die Produktion nach der Übernahme fortzusetzen. Diese Entscheidung von Karora, die Produktion fortzusetzen, und, soweit Karora bekannt ist, die frühere Produktionsentscheidung basierten nicht auf einer Durchführbarkeitsstudie der Mineralreserven, die die wirtschaftliche und technische Durchführbarkeit nachweist, und infolgedessen kann eine erhöhte Ungewissheit über das Erreichen eines bestimmten Mineralgewinnungsniveaus oder die Kosten einer solchen Gewinnung bestehen, was erhöhte Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung einer kommerziell abbaubaren Lagerstätte beinhaltet. Historisch gesehen haben solche Projekte ein viel höheres Risiko des wirtschaftlichen und technischen Scheiterns. Es gibt keine Garantie dafür, dass die erwarteten Produktionskosten erreicht werden können. Sollten die erwarteten Produktionskosten nicht erreicht werden, hätte dies erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den Cashflow und die zukünftige Rentabilität des Unternehmens. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass mit solchen Produktionsentscheidungen eine erhöhte Unsicherheit und ein höheres Risiko eines wirtschaftlichen und technischen Misserfolgs verbunden sind.