Palladium auf der Suche nach einem Boden

Quelle Chart: Guidants

Das Industrie-, Edel-, und Weißmetall Palladium konnte die mögliche Chance der letzten Analyse vom 18. April nicht nutzen. Das Verbleiben über 2.500 USD blieb aus und so verabschiedete sich das Metall unter die Marke von 2.168 USD. Erst zu Wochenbeginn wurde dieses Niveau als Widerstand bestätigt, sodass jetzt die Suche nach einem Boden vollzogen wird. Erster Anlaufpunkt hier das Level von 1.830 USD, bevor es darunter im Bereich von 1.565 USD einen möglichen Stabilisierungspunkt gibt.Eine Entspannung der gegenwärtig negativen Chartsituation wäre erst wieder über dem nunmehrigen Widerstandsbereich bei 2.168 USD gegeben. Oberhalb davon wäre wieder in Richtung 2.435 bzw. 2.840 USD zu denken.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.