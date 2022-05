WGC: Chinas Goldmarkt im April

Der World Gold Council veröffentlichte auf seinem Goldhub-Blog gestern die aktuellen Informationen zur Entwicklung des chinesischen Goldmarktes im April. Das Reich der Mitte hat sich in den vergangenen 20 Jahren zum führenden Goldmarkt entwickelt.Der Shanghai Gold Price Benchmark PM (SHAUPM) in RMB stieg im April an, während der LBMA Gold Price AM in USD leicht rückläufig war. Die Goldpreisspanne zwischen Shanghai und London wurde jedoch trotz der Stärke des RMB-Goldpreises negativ.Die Bestände der chinesischen börsengehandelten Gold-ETF beliefen sich Ende April auf 58,5 t (3,5 Mrd. USD, 23,5 Mrd. RMB), nachdem 3,3 t (323 Mio. USD, 1,1 Mrd. RMB) abgeflossen waren.Die Goldabhebungen an der Shanghai Gold Exchange (SGE) im vergangenen Monat waren die niedrigsten in einem April seit 2012 – die Abriegelungen in den chinesischen Großstädten spielten weiterhin eine wichtige Rolle und belasteten die lokale Goldnachfrage.Weiterhin geht der Analyst Ray Jia auf die Goldimporte des Landes im ersten Quartal ein: "Trotz eines Rückgangs im März waren die Goldimporte Chinas im ersten Quartal deutlich höher als 2021 oder 2020, was auf den starken lokalen Goldverbrauch in den ersten beiden Monaten des Jahres 2022 zurückzuführen ist."Weitere Informationen und interessante Grafiken finden Sie unter www.gold.org © Redaktion GoldSeiten.de