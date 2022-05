Hecla Mining erst zu 3,45 USD interessant

Quelle Chart: Guidants

Das nordamerikanische Minenunternehmen Hecla Mining Company erhob sich, im Zusammenhang der vergangenen Analyse vom 21. Februar , erwartungsgemäß in Richtung der Widerstandszone von 6,41 bis 6,74 USD. Im Hochpunkt konnten sogar Intraday-Kurse bei 7,66 USD ausgebildet werden. Doch letztlich erwies sich diese Zone als hartnäckig und so kippten die Notierungen unlängst wieder zurück. Mehr dazu im Fazit.Während der vergangenen Tage unterschritt die Aktie, zusätzlich zur vorangegangenen Kursschwäche, die wichtige Unterstützung bei 4,66 USD. Dies deutet zunächst auf weitere Verluste hin und folglich wirkt hier die heutige Headline nach. Denn reich charttechnisch betrachtet, erlaubt sich eine weitere Kursschwäche bis zum Bereich rund um 3.45 USD. Siehe dazu auch das heutige Video zum Silberpreis . Hierbei erlaubt sich nämlich, als Indikation für die Minen, ebenfalls Abwärtspotenzial.Bei 3,45 USD sollte sich jedenfalls bei Hecla eine Gegenreaktion eröffnen können. Diese sollte zunächst in Richtung des Widerstands bei 4,66 USD führen, bevor bei einer Etablierung darüber wieder die Regionen von 5,50 USD und darüber sogar Notierungen über 6,00 USD je Anteilsschein möglich werden. Ob diese eventuelle Erholungsbewegung schließlich der Startschuss einer stärkeren Impulswelle oder gar Rally werden kann, bleibt vorerst abzuwarten. Jedenfalls erlaubt sich unter Big-Picture-Betrachtung diese Möglichkeit.Demgegenüber wäre die Aufgabe von 3,45 USD kritisch zu sehen. Denn neben dem Bruch der mehrjährigen Aufwärtstrendlinie seit 2019, bestünde das Risiko eines deutlicheren Kursverfalls. Vor einem Abtauchen ins „Nirvana“ bleibt dabei einzig die Unterstützung bei 2,97 USD zu benennen. Folglich sollte die Aktie keinesfalls länger unter der Marke von 3,00 USD je Anteilsschein verweilen, um größeres Ungemach bis 2,50 bzw. 2,00 USD zu verhindern.Aktuell befindet sich die Aktie buchstäblich im freien Fall, sodass gegenwärtig kein Handlungsbedarf besteht. Einzig bei einem Test der getitelten Unterstützungszone von 3,45 USD erlaubt sich die Überlegung eines nachfolgenden Erholungsimpulses, welcher mindestens bis 4,66 USD wirken dürfte. Oberhalb davon wären Kurse bei 5,50 USD denkbar.Kurzfristig sollten weitere Verluste berücksichtigt werden. Somit ist ein Test der Unterstützung bei 3,45 USD einzukalkulieren. Gelingt dort keine Stabilisierung, wäre einzig das Level der runden 3,00 USD-Marke als Haltepunkt zu definieren, bevor es im Worst-Case kräftiger in Richtung 2,50 bzw. 2,00 USD in die Tiefe geht.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.