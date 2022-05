Zinshammer, E-Schrott, Orwell mit WHO und EU & Energiedesaster

Die Finanzmärkte sind in Panik, alles wird liquidiert und doch unterscheidet sich die aktuelle Situation von 2008. Damals verlor der Dow Jones fast 50%. Die Anleiherenditen steigen, auch die Hypothekenzinsen, was für die Immobilienblase gefährlich wird.In den USA verharrt die Inflation auf hohem Niveau, in Deutschland steigt sie weiter und frißt den Reallohn. Das berüchtigte Strategiepapier des Innenministeriums wurde von einem Autor mit verfaßt, der auf der Gehaltsliste des Landes mit den drakonischsten Maßnahmen steht, China. Eine Korrelation von C19-Impfungen und Todeszahlen? Sieht so aus!Finnland will in die Nato, Rußland dreht den Gashahn ab. Für Finnland verkraftbar, für Deutschland nicht. Die Energiesanktionen haben längst nicht die behauptete Wirkung und schaden uns und dem Westen mehr als Rußland.Die WHO strebt einen globalen Pandemievertrag an, der die Rechte der Nationalstaaten weiter schleift und die Tür für Mißbrauch weit öffnet. Auf Orwells Pfaden will die EU alle Kommunikationsinhalte (z.B. auf Handys) zum Kampf gegen Kindsmißbrauch abhören. Wirklich?Chemtrials sind nur eine Verschwörungstheorie? Schon vor zwei Jahren schrieb die britische Regierung darüber, wendet die Technologie aber natürlich nicht an. Zum Schluß eine grandiose Innovation der Nahrungsmittelproduktion!© Jan KneistM & M Consult UG (hb)