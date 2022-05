Fed wird den Bargeld-Bärenmarkt verstärken

In der letzten Woche habe ich in einem anderen Artikel auf die Wahrscheinlichkeit hingewiesen, dass es sich bei dem derzeitigen Blutbad an amerikanischen Technologie- und Meme-Aktien um einen säkulare Bärenmarkt handelt, im Gegensatz zu einem zyklischen Bärenmarkt, der eher Jahre als ein paar Quartale andauert. In dieser Woche erörtere ich die Korrelation zwischen säkularen Bärenmärkten und Gold im Zusammenhang mit einem Kreditstraffungszyklus, aber bevor ich beginne, möchte ich darauf hinweisen, dass die wichtigste Frage, die mir ständig gestellt wird, lautet: "Was ist mit Gold los?"Diese Fragen werden in der Regel mit den üblichen Argumenten und Thesen über Verbraucherpreise und die Entwertung von Währungen umrahmt, mit den höchst vorhersehbaren Verweisen auf "Stagflation", mit Pfeilen, die auf die Erde zeigen, mit wehenden Fahnen und Trompeten, die auf die Ähnlichkeit mit den 1970er-Jahren hinweisen, die von Benzinschlangen, politischen Skandalen und wütenden ölproduzierenden Ländern geprägt waren, die den Westen lahmlegen wollten.Leider ist die derzeitige fiskal- und geldpolitische Landschaft alles andere als eine Stagflation im Stil der 70er Jahre, und zwar aus einer Reihe von Gründen, vor allem, weil die demografischen Gegebenheiten anders sind.Die Babyboomer-Generation war gerade dabei, zum Wachstumsmotor Nordamerikas zu werden, und als sie anfingen, Protestschilder anstelle von Büstenhaltern zu verbrennen und dreiteilige Anzüge anstelle von Bluejeans mit Schlaghosen anzuziehen, schuf die Gelddruckmaschine, die die riesigen Defizite überdeckte, die durch den Vietnamkrieg und den "Krieg gegen die Armut" verursacht wurden, eine zweistellige Inflation, weil die Boomer einen Einfluss auf die Geldumlaufgeschwindigkeit hatten.Die Banken liehen den Boomern Geld, und sie gaben es bereitwillig für Häuser und Autos und ständig steigende Treibstoffpreise aus, und das in einer Zeit, in der die Vereinigten Staaten die größte Gläubigernation der Welt waren. Im Jahr 2022 ist es genau umgekehrt: Amerika ist die größte Schuldnernation der Welt, und wie wir alle aus unserer Ausbildung in Econ-101 nur zu gut wissen, führt die Schaffung von Schulden zu einer massiven Inflation, während der Schuldenabbau das Gegenteil bewirkt.Da die Fed nun im Begriff ist, einen Zyklus der "Bilanznormalisierung" - auch bekannt als "Schuldenabbau" - einzuleiten, ist die Welt im Begriff, Zustände anzunehmen, die an die 1930er Jahre erinnern, als die Fed genau zur falschen Zeit begann, dem System Liquidität zu entziehen.Das soll nicht heißen, dass wir in absehbarer Zeit in eine deflationäre Depression eintreten werden, denn die Fed wird von ihren Mitgliedern (ihren Eigentümern) geleitet, und die eine Binsenweisheit, auf die wir uns alle verlassen können, ist, dass dieser Berg von Haushaltsschulden, der die derzeitige Immobilienblase stützt, nicht "ungesichert" bleiben darf. Das bedeutet, dass Jerome Powell genau in der Sekunde, in der er mit dem rapide sinkenden Consumer Price Index prahlt, von seinen Wall-Street-Aufsehern auf den Teppich geholt wird, um ihnen mitzuteilen, dass ihre Hypothekendarlehensbücher nun in den endgültigen Verzug geraten sind und sich die Immobiliensicherheiten im freien Fall befinden.Eine solche Bedingung würde und wird zu einer Entscheidung nach dem Gießkannenprinzip führen: Schützen wir die Main Street oder retten wir die Wall Street?Während der Pressekonferenz begann Jerome Powell mit den Worten, er wolle dem amerikanischen Volk eine Botschaft übermitteln, denn, ich zitiere: "Wir arbeiten für Sie", woraufhin ich meinen Lieblings-Briefbeschwerer von Alfred E. Neuman nehmen und ihn gegen den Fernsehbildschirm schleudern wollte. Zu sagen, Powell sei unaufrichtig gewesen, ist eine Untertreibung. Der Fed ging es nie um das Wohlergehen des Durchschnittsbürgers; sie hatte immer die Aufgabe, das Bankensystem zu schützen, d. h. die riesigen Aktienbestände der Elite und das darin enthaltene Eigenkapital.Die Woche endete mit einer Rendite von 3,142% für die US-amerikanische 10-Jahresstaatsanleihe, die damit doppelt so hoch war wie im Januar. Ohne die Einmischung der Fed und ihrer Batterie von pflichtbewussten und gehorsamen Schreibtischhändlern scheint es, als ob der Anleihemarkt den kürzlich rar gewordenen Prozess erlebt, der als "wahre Preisentdeckung" bekannt ist, bei dem Anleihewächter, die Peace-Zeichen-Halsketten und Blue Jeans mit Schlaghosen tragen, die Praxis wiederentdeckt haben, festverzinsliche Bestände abzustoßen, wenn Regierungen oder von ihnen "gesponserte Einrichtungen" sich entweder fiskal- oder geldpolitische falsch verhalten.Mit dem starken Anstieg der Renditen hat sich der Ruf der Legionen von Gold- und Silberbullen - negative Realzinsen - nun ins Gegenteil verkehrt. Die "realen" Kreditkosten (definiert als "Nominalzins minus Inflationsrate") sind zwar immer noch negativ, befinden sich aber nicht mehr in dem langfristigen Abwärtstrend, der Anfang 2019 begann, lange bevor die pandemiebedingte Orgie des fiskal- und geldpolitischen Wahnsinns einsetzte. Da der Nominalzins steigt und die Stimuli der Regierungen und Zentralbanken wegfallen, ist der Consumer Price Index (Inflation) fest im Fadenkreuz.