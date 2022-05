WGC: Indiens Goldmarkt im April

Mukesh Kumar, Senior Analyst, India, veröffentlichte auf dem Goldhub-Blog des World Gold Council vergangene Woche Informationen zur Entwicklung des indischen Goldmarktes im April. Das Land gilt als einer der größten Goldverbraucher weltweit.• Der inländische Goldpreis endete im April um 1% höher bei 51.847 Rs/10g.• Die Einzelhandelsnachfrage verbesserte sich im Laufe des Monats aufgrund einer kurzen Korrektur des Goldpreises in der letzten Woche, von Hochzeitskäufen und einer Belebung der Nachfrage im Vorfeld von Akshaya Tritiya.• Ende April hat sich der Abschlag auf dem lokalen Markt auf 7–10 US$/oz verringert, nachdem er Ende März noch bei 17–18 US$/oz gelegen hatte.• Die offiziellen Importe blieben mit 27,1 t im April verhalten und lagen damit 75% niedriger als im Vorjahr.• Die indischen Gold-ETF verzeichneten im April einen kräftigen Nettozufluss von 2,1 t, was in erster Linie auf den steigenden Goldpreis und die Nachfrage nach sicheren Häfen in der ersten Monatshälfte zurückzuführen war; die Gesamtbestände der Gold-ETF stiegen auf 38,5 t.• Die indische Zentralbank (Reserve Bank of India, RBI) kaufte im April nur 0,9 Tonnen Gold und erhöhte damit ihre gesamten Goldreserven auf 761,3 Tonnen.Weitere Informationen und interessante Grafiken finden Sie unter www.gold.org © Redaktion GoldSeiten.de