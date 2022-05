Sozialer Kreditscore? Wie wäre es mit einem Hartwährung-Kreditscore?

Wahrscheinlich haben Sie schon von der Idee eines sozialen Kreditscores gehört, bei dem die Bürgerinnen und Bürger danach bewertet werden könnten, wie umweltbewusst oder sozial verantwortlich sie sind. Sie recyceln? 1 Punkt. Sie recyceln nicht? - 1 Punkt. Sie fahren ein Elektrofahrzeug? 10 Punkte. Sie fahren einen CO2-verschmutzenden Geländewagen, - 10 Punkte. Wir können darüber debattieren, wie effektiv so etwas wäre und auf welch erschreckende Weise es von der Regierung missbraucht werden könnte, aber meiner Meinung nach gibt es ein wichtigeres Punktesystem, das eingeführt werden sollte. Es hat direkten Einfluss auf Ihre finanzielle Zukunft...Warum ein Hartwährung-Kreditscore? Weil sich Ihre Ansichten und Handlungen in Bezug auf Geld auf alles andere in Ihrem Leben auswirken. Nicht nur Ihre finanzielle Zukunft hängt davon ab, sondern auch die Ihres Landes. Und das nicht nur in naher Zukunft, sondern auch Ihre Erben werden letztendlich von Ihrem Hartwährung-Kreditscore beeinflusst werden. Das Gleiche gilt für die Gesundheit und Lebendigkeit des Landes, das Sie Ihr Zuhause nennen. Hier ist das Quiz zur Ermittlung Ihres Hartwährung-Kreditscores. Beantworten Sie jede Frage ehrlich und zählen Sie am Ende Ihre Antworten zusammen, um Ihren Score zu berechnen.1. Auf dem Platz des Himmlischen Friedens im Jahr 1989 war der Tank Man a. Ein Kriminellerb. Ein Heldc. Ein Elite-Panzerfahrer2. Die individuelle Freiheit sollte:a. größer sein als die Macht der Regierungb. weniger sein als die Macht der Regierungc. ähnlich der Macht der Regierung entsprechend. der Name meines nächsten Hundes sein3. Für seinen "Audit the Fed"-Gesetzentwurf sollte US-Senator Rand Paul:a. aus den sozialen Medien verbannt werdenb. inhaftiert werdenc. befürwortetd. bei der Fed arbeiten, um zu sehen, wie schwierig es ist, die Wirtschaft zu verwalten4. Welches Wort/welcher Satz beschreibt für Sie am besten den idealen Präsidenten?a. Anführerb. Herrscherc. Organisator der Gemeinschaftd. Nebelhorn Leghorn5. Der Dollarschein in deinem Portemonnaie ist "Geld", weil:a. Ich kann damit Sachen kaufen!b. Es gibt nichts Besseres als kaltes, hartes Bargeldc. Es entspricht nicht der Definition von Geld6. Eine Fiatwährung kann kein "Geld" sein, weil:a. Sie ist auf lange Sicht nicht wertbeständigb. Sie ist Geld, weil die Regierung das Geldsystem kontrolliertc. Es ist zu einfach, Geldscheine zu fälschen7. Was ist der Grund dafür, dass alle Fiatwährungen in der Vergangenheit wertlos geworden sind?a. Die Regierungen stellen irgendwann zu viele Währungseinheiten herb. Fehlende Macht der Regierung, die Ausgaben ihrer Bürger zu kontrollierenc. Politiker wissen nicht, wie man Fiat ausspricht8. Was ist die genaueste Definition von Inflation?a. Ein Anstieg der Verbraucherpreiseb. Eine Ausweitung des Geldangebotsc. Der Prozess, bei dem ein Ballon größer wird9. Was ist der Hauptgrund dafür, dass die meisten Zentralbanken Gold in ihren Reserven halten?a. Traditionb. Um ihre Währung oder Wirtschaft vor dem Zusammenbruch zu schützenc. Um Chrysos, dem griechischen Gott des Goldes, zu gefallen10. Welches Portfolio hat in den letzten 20 Jahren am besten abgeschnitten? Eines mit...a. Null Goldb. 5% Goldc. 10% Gold11. Physisches Gold bietet dem normalen Bürger:a. Eine Absicherung gegen Krisen, einschließlich Börsenkrach und Rezessionb. Ein Wertaufbewahrungsmittelc. Ein materieller Vermögenswert ohne Gegenparteirisikod. Alle der oben genannten Punktee. Gold muss man nicht besitzen, die Regierung wird die Wirtschaft immer unterstützen12. Wo kann man Gold am sichersten aufbewahren?a. Ein Safe zu Hauseb. Ein Tresorfach bei der Bankc. Private, nicht-bankgestützte Lagerung