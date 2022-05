Mindestens 20 europäische Gaskäufer eröffnen "Rubel-für-Gas"-Konto bei der Gazprombank

Europas antirussische Tugendhaftigkeit und harte Sprache sind nichts weiter als eine Fassade, denn die Zahl der europäischen Unternehmen, die Konten bei der Gazprombank JSC eröffnen, hat sich verdoppelt, da Präsident Wladimir Putin Rubel für Erdgas verlangt.Wie Bloomberg berichtet, sagte eine der Gazprombank nahestehende Person, dass zwanzig europäische Unternehmen Konten bei der privaten russischen Bank eröffnet hätten, um Euro gegen Rubel für den Kauf von Erdgas zu tauschen. Weitere 14 Unternehmen haben Papiere angefordert, um Transaktionen in Rubel zu ermöglichen.Die europäischen Gaskäufer bezahlten ihre Lieferungen stillschweigend in Rubel, und die Liste wird immer länger, obwohl sie gegen die Brüsseler Sanktionen verstoßen."Nach dem neuen Verfahren müssen die Kunden zwei Konten eröffnen: eines in Fremdwährung und eines in Rubel bei der Gazprombank", erklärte die Person.Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, zu dem die Lieferfristen für die europäischen Großabnehmer im April näher rücken. Die Person gab an, dass die Zahlungsstruktur vorsieht, dass die europäischen Kunden Fremdwährungen an die Gazprombank zahlen, die dann automatisch in Rubel umgewandelt werden, und dass die russische Zentralbank, die unter EU-Sanktionen steht, nicht involviert ist.Letzte Woche bestätigte der ehemalige Goldman-Partner und EZB-Chef, der italienische Ministerpräsident Mario Draghi, dass Unternehmen Erdgas in Rubel bezahlen können, ohne gegen EU-Sanktionen zu verstoßen."Die meisten Gasimporteure haben ihr Konto bei Gazprom bereits in Rubel eröffnet", sagte Draghi kürzlich auf einer Pressekonferenz. Er fügte hinzu, dass deutsche Unternehmen bereits Rubel für Erdgas zahlten, da beide Länder zu den wichtigsten Importeuren russischer fossiler Brennstoffe gehörten.Am 27. April warnte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, die Unternehmen ausdrücklich davor, den Forderungen Russlands nachzugeben, für Gas in Rubel zu zahlen: "Unternehmen mit solchen Verträgen sollten den russischen Forderungen nicht nachgeben", sagte von der Leyen. "Das wäre ein Verstoß gegen die Sanktionen, also ein hohes Risiko für die Unternehmen."Es dürfte klar sein, dass sich immer mehr europäische Unternehmen gegen die Brüsseler Sanktionen stellen. Die scharfen Worte des Euroraums gegen Putin sind nicht mehr als eine Floskel.Putins Zwang, Erdgas in Rubel zu bezahlen, und die Kapitalverkehrskontrollen haben den Rubel in diesem Jahr zur besten Währung der Welt gemacht. Seit Jahresbeginn hat er gegenüber dem US-Dollar um mehr als 11% zugelegt und übertrifft damit sogar den Anstieg des Real um 9%. Damit ist er der Spitzenreiter unter den 31 von Bloomberg erfassten Hauptwährungen.Die Gazprom nahestehende Person sagte, dass vier Kunden in Rubel gezahlt haben und erwartet, dass weitere folgen werden. So viel zu den wertlosen EU-Sanktionen, die der Kriegsfinanzierung durch Putin ein Ende setzen sollen.© Tyler DurdenDer Artikel wurde am 16. Mai 2022 auf www.zerohedge.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.