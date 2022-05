Gold Royalty Corp. meldet Rekord-Quartalsumsatz und gibt Portfolio-Update bekannt

Vancouver, 16. Mai 2022 - Gold Royalty Corp. ("Gold Royalty" oder das "Unternehmen" - Börsenkürzel: GROY (NYSE American) gibt die Veröffentlichung seiner Betriebs- und Finanzergebnisse für die drei und sechs Monate, die am 31. März 2022 endeten, bekannt und freut sich, ein Update zu den jüngsten Fortschritten bei den Anlagen zu geben. Das Unternehmen wird am Mittwoch, den 25. Mai um 10:00 AM EDT ein Town Hall Meeting veranstalten, um diese Ergebnisse zu diskutieren.David Garofalo, Chairman und CEO von Gold Royalty, kommentierte: "Unser zweites Fiskalquartal 2022 enthielt mehrere bedeutende Katalysatoren für das Unternehmen. Der Erwerb von Lizenzgebühren für das Côté-Goldprojekt und die Erweiterung unserer Lizenzgebühren für die Beaufor-Mine haben unser kurzfristiges Cashflow-Profil weiter gestärkt. Gleichzeitig konnten wir mehrere aufregende Explorations- und Erschließungsfortschritte bei wichtigen Anlagen wie Odyssey, REN, Fenelon, Tonopah West und Whistler verzeichnen."- Rekordumsatz von 0,6 Millionen US-Dollar und 1,2 Millionen US-Dollar für die drei bzw. sechs Monate bis zum 31. März 2022.- Starke prognostizierte Einnahmen für das erste volle Geschäftsjahr von Gold Royalty in Höhe von ca. 5 Mio. $, wobei ein robustes und im Vergleich zu anderen Unternehmen führendes mehrjähriges Wachstum der Einnahmen erwartet wird, wenn die unterirdische Erweiterung von Canadian Malartic anläuft und die Goldminen Côté und Beaufor die Produktion aufnehmen.- Erstmalige vierteljährliche Dividendenausschüttung im zweiten Quartal mit einer Rendite von über 1 % bei den aktuellen Aktienkursen.- Verfügbare Liquidität in Höhe von 25,1 Millionen Dollar, die das Unternehmen für weiteres Wachstum gut positioniert.- Im Laufe des Quartals setzte das Unternehmen sein schnelles Wachstum mit dem Erwerb von Abitibi Royalties, Golden Valley und den Lizenzgebühren auf dem Côté-Goldprojekt von IAMGOLD, der Ausweitung der Lizenzgebühren auf dem Beaufor- und anderen Goldprojekten von Monarch Mining und der fortgesetzten Schaffung zusätzlicher Lizenzgebühren aus seinem Lizenzgebührengeneratorgeschäft fort. Gold Royalty verfügt nun über 195 Lizenzgebühren, die sich auf die besten Bergbauregionen in Nord- und Südamerika konzentrieren.Weitere wichtige Informationen finden Sie in den ungeprüften Jahresabschlüssen des Unternehmens sowie in den Erläuterungen und Analysen der Geschäftsleitung für die drei und sechs Monate bis zum 31. März 2022, die unter dem Unternehmensprofil auf www.sedar.com und www.sec.gov abrufbar sind.Gold Royalty freut sich, bekannt zu geben, dass es am Mittwoch, den 25. Mai um 10:00 AM EDT ein Town Hall Meeting veranstalten wird.Das Unternehmen wird interessierten Stakeholdern ein Update zu den Finanz- und Betriebsergebnissen des Unternehmens im 2. Quartal geben, einschließlich der wichtigsten Katalysatoren, die kürzlich für die den Lizenzgebühren des Unternehmens zugrunde liegenden Vermögenswerte angekündigt wurden. Im Anschluss an die Präsentation findet eine Frage- und Antwortrunde statt, in der die Teilnehmer Fragen an das Management stellen können.Um sich für das Town Hall Meeting anzumelden, klicken Sie bitte auf den unten stehenden Link: https://www.bigmarker.com/vid-conferences/GoldRoyalty-VID-Forum-a9721d306d2548306a98a631?utm_bmcr_source=GROYCanadian Malartic Partnership (Agnico Eagle & Yamana JV) - Odyssey Underground Project (3,0% NSR) - Odyssey Project schreitet planmäßig voranAm 27. April 2022 gab Yamana Gold seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das erste Quartal 2022 bekannt, einschließlich eines Updates zu den Fortschritten bei der Erschließung des Projekts Odyssey. Nach den bedeutenden Fortschritten des Projekts im Jahr 2021 konzentriert sich das Odyssey-Team auf zwei wichtige Meilensteine:- Beginn der Schachtabteufung im vierten Quartal 2022- Erste Goldproduktion von Odyssey South im ersten Quartal 2023Yamana erklärte, dass "Canadian Malartic mit seiner bedeutenden Produktionsplattform, der Generierung eines erheblichen Cashflows und seiner herausragenden Position im Abitibi-Distrikt in Quebec einer der Eckpfeiler des Unternehmens und eine der produktivsten Minen der Welt bleiben wird, insbesondere wenn die Mine Odyssey entwickelt wird und in Produktion geht. Yamana verfolgt bei der Erschließung von Odyssey einen disziplinierten Ansatz mit einer konservativen Prognose für den anfänglichen Durchsatz und die Produktion. Während die Mine Odyssey laut dem aktuellen Minenplan zunächst 20.000 Tonnen pro Tag verarbeiten und 500.000 bis 600.000 Unzen pro Jahr produzieren soll, erkennt das Unternehmen an, dass es einen großen Bestand an Unzen gibt, der derzeit nicht im Minenplan enthalten ist. Die Erze von Odyssey werden in einer Anlage verarbeitet, die ursprünglich für eine Kapazität von mehr als 55.000 Tonnen pro Tag ausgelegt war und nun fast 60.000 Tonnen pro Tag verarbeitet, was den ursprünglich erwarteten Durchsatz von Odyssey weit übersteigt. Die Anlage wurde für den größeren Tagebaubetrieb konzipiert, der im Laufe dieses Jahrzehnts enden wird, und obwohl das Unternehmen die Anlage auf das für den Untertagebetrieb erforderliche Niveau skalieren wird, wird diese Anlagenkapazität immer vorhanden sein. Der Ansatz des Unternehmens bei seinen anderen Minen war die Durchführung umfangreicher Explorationen, die Flexibilität zur Maximierung und Steigerung des Durchsatzes bieten, und ein ähnlicher Ansatz wird bei Odyssey verfolgt, wo bereits Erweiterungen der unterirdischen mineralisierten Zonen und neue Mineralisierungszonen abgegrenzt werden... Das Unternehmen ist der festen Überzeugung, dass diese Bemühungen in seinem 10-Jahres-Ausblickszeitraum zu weiteren Abbaugebieten führen werden, die es dem Unternehmen ermöglichen werden, die verfügbare Anlagenkapazität zu nutzen, was zu einer Erzverarbeitung von mehr als 20.000 Tonnen pro Tag führen wird, und die nachhaltige Produktion wird dann den ursprünglichen Produktionsplan von 500.000 bis 600.000 Unzen pro Jahr deutlich übertreffen. "Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von Yamana Gold vom 27. April 2022, die auf www.sedar.com veröffentlicht wurde.Am 4. Mai 2022 gab Barrick Gold seine Ergebnisse für das erste Quartal 2022 bekannt, die eine Präsentation von President und CEO Mark Bristow beinhalteten, der hervorhob, dass REN, die nördliche unterirdische Erweiterung der Goldstrike-Mine, ein Projekt ist, das im Jahr 2022 wachsen soll, und erklärte: "Ren ist eine weitere expandierende Gelegenheit. Letztes Jahr meldeten wir eine erste abgeleitete Ressource von 1,2 Mio. Unzen, und die jüngsten Ergebnisse haben nicht nur das Modell bestätigt, sondern auch die Ressource der Zone JB in Richtung Süden erweitert. Die Mineralisierung ist sowohl bei JB als auch bei Corona Corridor weiterhin offen. Wir haben verschiedene Bergbaustudien zu den geotechnischen, Belüftungs- und Entwässerungsparametern eingeleitet, um diesen Teil der Mine [Goldstrike] optimal zu gestalten."Barrick hatte bereits zuvor erklärt, dass das Unternehmen beabsichtigt, REN kurzfristig in den Minenplan von Goldstrike aufzunehmen. Die erste abgeleitete Ressource von 1,2 Mio. Unzen (5,2 Mio. Tonnen mit 7,3 g/t Au) wird aufgrund der jüngsten Explorationsergebnisse, einschließlich der folgenden Highlights, voraussichtlich weiter wachsen:- MRC-21016: 36,6 m mit 13,95g/t- MRC-21014: 7,6 m mit 17,49g/t- MRC-21013: 10,7 m mit 9,19g/t- MRC-21015: 12,2 m mit 9,63g/t und 14,0 m mit 5,25g/t- MRC-21012: 10,7 m mit 10,22g/tWeitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von Barrick vom 4. Mai 2022, die auf www.sedar.com veröffentlicht wurde.Am 3. Mai 2022 meldete IAMGOLD seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das erste Quartal, das am 31. März 2022 endete. IAMGOLD hielt an seiner Prognose fest, die Produktion bei Côté bis Ende 2023 aufzunehmen, gab jedoch bekannt, dass die Kapitalkosten für die Fertigstellung des Projekts wahrscheinlich erheblich steigen werden. Gold Royalty betont, dass es als Lizenznehmer von der Kosteninflation abgeschirmt ist.Trotz potenzieller Kapitalkostensteigerungen hat IAMGOLD bekannt gegeben, dass Côté nach wie vor als robuste, kostengünstige und langlebige Anlage positioniert ist. Der aktuelle Minenplan sieht einen 36.000 tpd-Tagebaubetrieb mit einer geschätzten durchschnittlichen Jahresproduktion von 489.000 oz Au in den ersten fünf Betriebsjahren und einer durchschnittlichen Jahresproduktion von 367.000 oz Au bei AISC von US$ 802/oz über die 18-jährige Lebensdauer der Mine vor.IAMGOLD gab in seiner Pressemitteilung vom 3. Mai 2022 bekannt, dass das Projekt Côté zu 49% fertiggestellt ist und die Detailplanung des Projekts zu 96,6% abgeschlossen ist. Die Abbautätigkeiten während des Quartals konzentrierten sich auf die Vorabtragung des Abraums und den Aushub von losem Gestein in der Grube, während verschiedene Einrichtungen vor Ort derzeit im Bau sind. Die wichtigsten Genehmigungen wurden bereits erteilt, wobei einige kleinere Genehmigungen vor der kommerziellen Produktion erwartet werden.Weitere Informationen finden Sie in den Pressemitteilungen von IAMGOLD vom 3. Mai 2022 und in IAMGOLDs technischem Bericht über das Goldprojekt Côté mit dem Titel "Technical Report on the Côté Gold Project, Ontario, Canada", der mit Datum vom 18. Oktober 2021 auf www.sedar.com veröffentlicht wurde.Nach der beachtlichen ersten Ressourcenschätzung bei Fenelon im Jahr 2021 mit 2,1 Mio. Unzen angezeigten Goldressourcen (36,0 Mio. Tonnen mit 1,84 g/t Au) und weiteren 1,5 Mio. Unzen abgeleiteten Goldressourcen (29,0 Mio. Tonnen mit 1,57 g/t Au) meldete Wallbridge Mining am 7. April 2022 den erfolgreichen Start seines 115.000 Meter umfassenden Bohrprogramms für 2022. Es wurde bekannt gegeben, dass das Programm darauf abzielt, die bestehende Ressourcenbasis seitlich in Richtungen zu erweitern, in denen die Mineralisierung offen ist, während gleichzeitig versucht wird, neue Satellitenzonen in der Nähe der bekannten Lagerstätte zu entdecken. Am 24. März 2022 meldete Wallbridge, dass das Unternehmen im Laufe des Jahres 2021 und Anfang 2022 einen etwa 1.800 Meter langen unterirdischen Erschließungsstollen fertiggestellt hat, der den Zugang zur Goldmineralisierung Area 51 ermöglicht und Bohrplattformen für künftige Ressourcenbohrprogramme errichtet.Am 28. April 2022 meldete Wallbridge positive Untersuchungsergebnisse aus dem laufenden Bohrprogramm bei Fenelon, einschließlich einer bedeutenden Goldmineralisierung in der Zone Ripley, die sich einen Kilometer südlich des Grundrisses der Mineralressource Fenelon befindet. Die Ergebnisse zeigen, dass diese Zone das Potenzial hat, in eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für Fenelon aufgenommen zu werden, die für 2023 erwartet wird. Die Bohrungen im Jahr 2022 entdeckten auch zusätzliche hochwertige Goldabschnitte innerhalb der Mineralressourcenschätzung von 2021 und erweiterten die Zone Area 51 in Richtung Südwesten.Am 4. April 2022 gab Wallbridge bekannt, dass es Anthony Makuch, den ehemaligen CEO von Kirkland Lake Gold, zum Chairman des Board of Directors ernannt hat. Herr Makuch kommentierte: "Das Managementteam von Wallbridge hat in der Region Abitibi im Nordwesten von Quebec ein Grundstückspaket von herausragender Größe und Qualität zusammengestellt, das sich um die Eckpfeilerprojekte Fenelon und Martiniere gruppiert. Beide Projekte weisen ein beträchtliches Wachstumspotenzial auf, und es gibt zusätzliche Aussichten und Potenzial für neue Entdeckungen."Weitere Informationen finden Sie in den Pressemitteilungen von Wallbridge vom 4. April 2022, vom 7. April 2022 und vom 29. April 2022, die auf www.sedar.com veröffentlicht wurden, sowie in Wallbridges technischem Bericht über das Gold-Trend-Grundstück Detour-Fenelon mit einem Gültigkeitsdatum vom 23. Dezember 2021, der auf www.sedar.com veröffentlicht wurde.Am 17. März 2022 gab Monarch Mining die Bohrergebnisse bekannt, die die westliche Streicherweiterung der Zone Q in der Mine Beaufor 20 Kilometer östlich von Val-d'Or, Quebec, betreffen. Das Zielgebiet ergab beeindruckende 6,8 m mit 19,05 g/t Au, einschließlich 1,4 m mit 12,56 g/t Au und 2,0 m mit 54,68 g/t Au. Diese Bohrergebnisse sind bedeutend und aufregend, da sie die Kontinuität dieser Erzzone über mindestens 150 m westlich entlang des Streichens und 150 m neigungsabwärts bestätigen. Angesichts der positiven Ergebnisse werden nun weitere Löcher gebohrt, damit die betreffenden Zonen in Reserven umgewandelt und in einen zukünftigen Minenplan aufgenommen werden können. Monarch Mining setzt seine Explorationsbohrungen mit fünf Untertage-Bohrgeräten fort und erwartet die Wiederaufnahme des Betriebs bis Juni 2022."Die Ergebnisse dieses Untertagebohrprogramms sind sehr ermutigend und zeigen weiterhin das große Potenzial der Mine Beaufor in der Tiefe", sagte Jean-Marc Lacoste, President und Chief Executive Officer von Monarch. "Wir sind begeistert, dass wir die hochgradige Beschaffenheit und die beträchtliche Breite der Zone Q in Richtung Westen bestätigen konnten. Zusätzliche Bohrungen sind definitiv gerechtfertigt, um diese Zone weiter zu erweitern."Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von Monarch vom 17. März 2022, die auf www.sedar.com veröffentlicht wurde.Am 28. Februar 2022 meldete GoldMining Inc. die Gründung von U.S. GoldMining Inc., einer neuen Tochtergesellschaft mit einem engagierten Board und Team, das sich auf die Weiterentwicklung des Gold-Kupfer-Projekts Whistler in Alaska (USA) konzentriert. GoldMining Inc. meldete anschließend am 7. April 2022 die Ernennung von Tim Smith zum CEO von U.S. GoldMining.Alastair Still, Chief Executive Officer von GoldMining, kommentierte die Ernennung von Herrn Smith wie folgt: "Mit einer nachgewiesenen und erfolgreichen Erfolgsbilanz bei der Exploration von Goldsystemen auf der ganzen Welt seit mehr als 25 Jahren, unter anderem als Vice President Exploration für Kaminak Gold, wo er das Team bei der Goldlagerstätte Coffee in Yukon, Kanada, leitete, die 2016 von Goldcorp für 520 Millionen C$ erworben wurde, und als Regional Director Generative Exploration, North America für Newmont von Juni 2019 bis April 2022, freue ich mich, Tim im GoldMining-Team willkommen zu heißen. "GoldMining Inc. gab außerdem am 28. Februar 2022 bekannt, dass sein Board of Directors die Strategie genehmigt hat, U.S. GoldMining durch einen Börsengang oder eine ähnliche Transaktion als eigenständiges öffentliches Unternehmen zu betreiben.Weitere Informationen finden Sie in den Pressemitteilungen von GoldMining vom 28. Februar 2022 und 7. April 2022, die auf www.sedar.com veröffentlicht wurden.Am 2. Mai 2022 meldete Blackrock Silver die Ergebnisse seiner ersten Ressourcenschätzung für sein Projekt Tonopah West, das sich im Walker-Lane-Trend im Westen Nevadas befindet. Die erste Ressourcenschätzung beschrieb eine abgeleitete Ressource von 42,6 Moz Silberäquivalent (2.975 kt mit 208,0 g/t Ag und 2,5 g/t Au).Andrew Pollard, President und CEO des Unternehmens, erklärte: "Die Lieferung dieser ersten Ressource stellt einen historischen Meilenstein dar, da eines der großen amerikanischen Silberlager wiedererweckt wurde, und das in einer Zeit, in der Silber nicht nur als Währung dient, sondern auch als entscheidendes Element für die aufstrebende globale elektrifizierte Wirtschaft. Durch die Optimierung unseres anfänglichen Mineralieninventars haben wir den Goldstandard in Bezug auf Detailgenauigkeit, Strenge und Prüfung für ein Projekt in diesem Stadium erreicht, was die Lagerstätte weiter entschärft und gleichzeitig die Glaubwürdigkeit der Basisdaten des Projekts Tonopah West stärkt. Diese erste Mineralressourcenschätzung, die sich auf Bohrdaten aus nur achtzehn Monaten stützt, etabliert Tonopah West als eine der hochgradigsten unerschlossenen Silberlagerstätten der Welt, die noch über ein beträchtliches Potenzial zur Erweiterung der Ressourcen verfügt. "Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von Blackrock Silver vom 2. Mai 2022, die auf www.sedar.com veröffentlicht wurde.1. First Majestic Silver Corp. - Mine Jerritt Canyon - (1,0% NSR & PTR) First Majestic produziert 7,2 Mio. Eqv. Oz im ersten Quartal, bestehend aus 2,6 Mio. Oz Silber und 58.892 Oz Gold (Pressemeldung vom 18. April 2022).2. Fortitude Gold Corp. - Isabella Pearl Mine - (0,375 % NSR) Fortitude Gold meldet für das erste Quartal einen Nettogewinn von $ 0,11 pro Aktie und behält den Produktionsausblick für 2022 bei (Pressemitteilung vom 4. Mai 2022).3. Coeur Mining - Lincoln Hill - (2,0 % NSR) Coeur berichtet über die Ergebnisse des ersten Quartals 2022 (Pressemitteilung vom 4. Mai 2022).4. SSR Mining - Marigold - (0,75% NSR) SSR Mining berichtet über die Ergebnisse des ersten Quartals 2022 (Pressemitteilung vom 3. Mai 2022).5. Integra Resources - War Eagle - (1,0 % NSR) Integra durchschneidet 3,95 g/t AuEq auf 77,7 m bei Erweiterungsbohrungen bei War Eagle (Pressemitteilung vom 5. Mai 2022).6. Sirios Resources - Cheechoo (2,5% - 4,0% NSR) Sirios erweitert sein Goldgrundstück Cheechoo (Pressemitteilung vom 20. April 2022).7. Sirios Resources - Cheechoo (2,5 % - 4,0 % NSR) Sirios bohrt 2,97 g/t Au auf 80,0 m, einschließlich 29,13 g/t auf 5,9 m auf seinem Goldprojekt Cheechoo (Pressemitteilung vom 16. März 2022).8. Gold Standard Ventures - Railroad-Pinion - (0,44 % NSR) Gold Standard Ventures kündigt Explorationsprogramm 2022 an (Pressemitteilung vom 18. April 2022).9. GoldMining Inc. - La Mina - (2,0% NSR) GoldMining Inc. meldet den Beginn eines erweiterten Explorationsbohrprogramms (Pressemitteilung vom 12. April 2022).10. Rex Minerals - Hog Ranch - (2,0% NSR) Böden definieren neue Ziele: Programm über die gesamte Hog Ranch beginnt (ASX und Medienmitteilung vom 30. März 2022).11. American Pacific Mining Corp. - Tuscarora (3,0 % NSR) American Pacific Mining bietet ein Update zu seinem Tuscarora-Projekt in Nevada (Pressemitteilung vom 9. Mai 2022).Gold Royalty Corp. ist eine auf Gold ausgerichtete Royalty-Gesellschaft, die kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Das Unternehmen erwirbt Lizenzgebühren, Streams und ähnliche Beteiligungen in verschiedenen Phasen des Minenlebenszyklus, um ein ausgewogenes Portfolio aufzubauen, das kurz-, mittel- und langfristig attraktive Renditen für seine Investoren bietet. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty besteht derzeit hauptsächlich aus Lizenzgebühren auf Goldgrundstücken in Nord- und Südamerika.Telefon: (833) 396-3066E-Mail: info@goldroyalty.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.ch(Alle Beträge sind in U.S. Dollar angegeben, sofern nicht anders vermerkt)Qualifizierte Personen: Alastair Still, P.Geo., Director of Technical Services des Unternehmens, ist eine "qualifizierte Person" gemäß der Definition in National Instrument 43-101 und hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Glenn Mullan, ein Director des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person" gemäß der Definition in National Instrument 43-101 und hat die technischen Informationen zu den Projekten in Quebec, Kanada, die in dieser Pressemitteilung veröffentlicht werden, geprüft und genehmigt.Hinweis für Investoren: Die Angaben zu Grundstücken, an denen Gold Royalty Lizenzgebühren oder andere Beteiligungen hält, beruhen auf Informationen, die von den Eigentümern oder Betreibern dieser Grundstücke öffentlich bekannt gegeben wurden. Das Unternehmen hat im Allgemeinen nur begrenzten oder gar keinen Zugang zu den Grundstücken, die seinen Beteiligungen zugrunde liegen, und ist weitgehend von den Angaben der Betreiber seiner Beteiligungen und anderen öffentlich verfügbaren Informationen abhängig. Das Unternehmen hat im Allgemeinen nur begrenzte oder gar keine Möglichkeiten, diese Informationen zu überprüfen. Obwohl das Unternehmen keine Kenntnis davon hat, dass solche Informationen nicht zutreffend sind, kann nicht garantiert werden, dass solche Informationen von Dritten vollständig oder korrekt sind. Darüber hinaus können sich bestimmte Informationen, die von den Betreibern öffentlich bekannt gegeben werden, auf ein größeres Grundstück beziehen als das Gebiet, an dem das Unternehmen beteiligt ist, und oft nur einen Teil des gesamten Projektgebiets oder der entsprechenden Mineralressourcen oder Reserven betreffen. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle oder ein Teil einer gemessenen, angezeigten oder abgeleiteten Ressource jemals in eine höhere Kategorie aufgewertet werden. "Abgeleitete Mineralressourcen" weisen eine größere Unsicherheit hinsichtlich ihrer Existenz und eine große Unsicherheit hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen und rechtlichen Machbarkeit auf.Sofern nicht anders angegeben, wurden die technischen und wissenschaftlichen Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die verwiesen wird, einschließlich aller Verweise auf Mineralressourcen oder Mineralreserven, von den Projektbetreibern in Übereinstimmung mit dem kanadischen National Instrument 43-101 (NI 43-101") erstellt, das sich erheblich von den Anforderungen der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC") unterscheidet, die für inländische Emittenten gelten. Dementsprechend sind die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die verwiesen wird, möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Offenlegungsvorschriften der SEC unterliegen.Vorsichtige Erklärung zu zukunftsgerichteten Informationen: Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze ("zukunftsgerichtete Aussagen") dar, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen in Bezug auf: zukünftige Pläne, Schätzungen und Erwartungen, die von den Betreibern der Projekte, an denen das Unternehmen beteiligt ist, bekannt gegeben werden, einschließlich der vorgeschlagenen Weiterentwicklung und Erweiterung dieser Projekte; die Ergebnisse der Explorations-, Erschließungs- und Produktionsaktivitäten der Betreiber dieser Projekte; und die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Einnahmen. Solche Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von Begriffen wie "können", "werden", "erwarten", "beabsichtigen", "glauben", "planen", "vorhersehen" oder ähnlichen Begriffen zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, einschließlich der Annahmen des Managements hinsichtlich der Richtigkeit der Offenlegung der Betreiber der Projekte, die den Projekten des Unternehmens zugrunde liegen, ihrer Fähigkeit, die offengelegten Pläne und Ziele zu erreichen, der makroökonomischen Bedingungen, der Rohstoffpreise und der Fähigkeit des Unternehmens, zukünftiges Wachstum und Akquisitionen zu finanzieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich unter anderem jeglicher Unfähigkeit der Betreiber der Grundstücke, die den Lizenzgebührenbeteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, die vorgeschlagenen Pläne für diese Grundstücke auszuführen oder die geplanten Erschließungs- und Produktionsschätzungen und -ziele zu erreichen, Risiken im Zusammenhang mit den Betreibern der Projekte, an denen das Unternehmen beteiligt ist, einschließlich der erfolgreichen Fortführung des Betriebs solcher Projekte durch diese Betreiber, Risiken im Zusammenhang mit Exploration, Erschließung, Genehmigung, Infrastruktur, Betrieb oder technischen Schwierigkeiten bei solchen Projekten, der Einfluss makroökonomischer Entwicklungen sowie die Auswirkungen von COVID-19 und die Reaktion der relevanten Regierungen darauf und die Wirksamkeit solcher Reaktionen sowie die Fähigkeit des Unternehmens, seine Wachstumspläne umzusetzen, und andere Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F für das am 30. September 2021 zu Ende gegangene Jahr und in seinen anderen öffentlich eingereichten Dokumenten unter seinen Profilen unter www.sedar.com und www.sec.gov. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.