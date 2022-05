Russland erteilt Credit Bank of Moscow Lizenz für den Goldexport

Die Credit Bank of Moscow, eines der größten privaten Kreditinstitute Russlands, hat eine Goldexportlizenz von der Regierung erhalten, dies berichtet Reuters unter Berufung auf Angaben der Bank. Damit handle es sich um die jüngste russische Bank, die sich dem Edelmetallhandel zuwende, um die Auswirkungen der Sanktionen auszugleichen."Die MKB konzentriert sich auf die Entwicklung von Geschäften mit Edelmetallen", heißt es in einer Erklärung der Bank. Man sei auch von Sanktionen in den Vereinigten Staaten betroffen, die jedoch die Aktivitäten nicht "blockieren".Die Hauptakteure des russischen Goldmarktes und seine größten Kreditgeber – Sberbank und VTB – sind von den westlichen Sanktionen betroffen, die im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt gegen das Land verhängt wurden.Russland ist neben Australien und China einer der größten Goldproduzenten der Welt. Nach Angaben des Finanzministeriums stieg die Goldproduktion russischer Minen im Jahr 2021 auf 314 Tonnen.Infolge der Sanktionen seien die russischen Goldminen und Banken, die noch mit Edelmetallen im Ausland handeln können, auf der Suche nach Käufern, da die Nachfrage im Inland instabil sei, so Reuters.© Redaktion GoldSeiten.de