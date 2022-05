Lebensmittelknappheiten ein reales Risiko  Will Rhind

David Lin sprach für Kitco News kürzlich mit Will Rhind über das aktuelle makroökonomische Umfeld, die Wahrscheinlichkeit bevorstehender Nahrungsmittelknappheiten, die Auswirkungen der aktuellen Situation auf Investments sowie über Gold und Edelmetalle.Der CEO von GraniteShares erklärt im Interview, dass die Inflation, ebenso wie der Krieg in Osteuropa und schwere Dürren zu einer starken Beeinträchtigung der Lebensmittelversorgung führen, welche sich noch deutlich verstärken könnte. Besonders treffe dies auf landwirtschaftliche Rohstoffe zu. Länder, die vom Import solcher Produkte abhängig sind, könnte dies schwer treffen.Der einzige Weg, sich gegen die steigenden Preise für Energie und Agrarrohstoffe abzusichern, bestehe darin, diese Rohstoffe im eigenen Portfolio zu halten, so Rhind.Dem Investmentexperten zufolge seien viele Anleger geschockt über die diesjährigen Entwicklungen an den Finanzmärkten (Aktieneinbrüche, Kryptosturz etc.) und dürften früher oder später erkennen, wie bedeutend eine Allokation in Gold und Rohstoffe wirklich sei. Dies sollte dann zu höheren Goldpreisen führen.© Redaktion GoldSeiten.de