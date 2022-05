Platin - Bullen weiter ohne Fortune

Die Abwärtstrendphase seit Anfang März führte Platin nach einer Zwischenerholung Ende April bis an die zentrale, mittelfristige Supportzone um 901 USD. Dieser Bereich wurde angelaufen und nicht unterschritten und damit zum Ausgangspunkt für eine weitere, bislang aber wenig erfolgversprechende Gegenbewegung: Denn nach dem zweifachen Scheitern an der Hürde bei 1.003 USD fiel der Platinpreis in der letzten Woche wieder deutlich zurück und droht jetzt die Unterstützung bei 948 USD aufzugeben.Die Chance auf einen Anstieg bis 1.023 USD und darüber haben die Bullen kläglich vergeben. Sollte der Wert jetzt auch dauerhaft unter 948 USD fallen, dürfte der Unterstützungsbereich von 893 bis 901 USD wieder angelaufen werden. Darunter wäre ein starkes Verkaufssignal mit einem ersten Ziel bei 865 USD aktiviert.Sollte sich der Kurs des Edelmetalls dagegen auf dem aktuellen Niveau halten, müsste die 975-USD-Marke gebrochen werden, um den Abwärtstrend seit letzter Woche zu kontern und 988 USD erreichen zu können. Darüber warten mit 1.003 und 1.023 USD zwei massive Barrieren, an denen Platin wieder nach Süden abdrehen könnte.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG