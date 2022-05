Neuer Goldbullenmarkt wird bald beginnen

Die Edelmetalle wurden in den letzten Wochen hart getroffen, doch was in der globalen Makro-Welt geschieht, ist notwendig, damit ein echter Bullenmarkt in Gold, Goldaktien und Silber beginnen kann. Kürzlich und historisch fand jede große Edelmetallentwicklung entweder nahe einer deutlichen Korrektur oder eines Aktienbärenmarktes statt. Denken Sie an die deutlichen Edelmetalltiefs der letzten Jahre: März 2020, August 2018, Dezember 2015 und Oktober 2008. Wirtschafts- und Marktturbulenzen sind immer ein Katalysator für Edelmetalle.Diesmal wird das nicht anders sein. Die größten und besten zyklischen Edelmetallbullenmärkte fanden inmitten oder nach einem Bärenmarkt statt, innerhalb des Kontexts eines sekulären Aktienbärenmarktes. Denken Sie Anfang bis Mitte der 1930er Jahre, die 1970er Jahre, 2000 und 2011. In den letzten Jahren war das Problem für die Edelmetalle die unterdurchschnittliche Performance gegenüber dem Aktienmarkt, der in einem sekulären Bullenmarkt blieb.Doch Gold ist dafür bereit, bald einen neuen sekulären Bullenmarkt zu beginnen, da der Aktienmarkt wahrscheinlich einen neuen sekulären Bärenmarkt begonnen hat. Maßstäbe wie CAPE, der Buffet-Indikator oder in Aktien investiertes Haushaltsvermögen argumentieren alle stark für sehr schlechte Erträge in den nächsten 10 bis 15 Jahren, was zeitgleich mit einer dramatischen Outperformance von Gold gegenüber dem Aktienmarkt stattfinden wird.Historisch können deutliche Entwicklungen der Goldbergbauaktien vor einem Aktienbärenmarkt, während eines Aktienbärenmarktes oder nach einem Aktienbärenmarkt auftreten. Die Geschichte zeigt, dass sich die Edelmetalle üblicherweise abkoppeln, wenn ein sekulärer Aktienbärenmarkt beginnt, ähnlich wie in den 1970er Jahren und von 2000 bis 2002. Während des Bärenmarktes von 2007 bis 2009 koppelten sich die Edelmetalle nach zwei Dritteln des Weges ab.In kürzlichen Artikeln etablierten wir, dass die Edelmetalle einen Boden bilden sollten, wenn die Fed aufhört, die Zinsen zu erhöhen, was mit einem Höhepunkt bei der Straffung der Finanzbedingungen zusammenfallen wird. Die Geschichte zeigt, dass Gold auf neue Hochs ausbrechen kann, wenn die Fed anfängt, ihre finanziellen Bedingungen zu lockern. Die Fed wird im späteren Verlauf des Jahres, wenn die Wirtschaft wieder anzieht und der Aktienmarkt hin zu einem niedrigeren Tief tendiert, wieder lockern müssen. Dann werden sich die Edelmetalle vollständig abkoppeln. Kurzfristig sind Edelmetalle, Aktienmarkt und Anleihen relativ überverkauft und könnten zusammen steigen.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 17. Mai 2022 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.