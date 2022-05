Dollar und Yen geben angesichts der Anzeichen für eine Wiedereröffnung in Shanghai nach

Der Dollar und der Yen, die als sichere Häfen gelten, gaben am Donnerstag nach, während der australische und der neuseeländische Dollar angesichts der Anzeichen für eine Lockerung der COVID-Lockdowns in Shanghai zulegten, berichtet Investing.com . Ein Beamter meinte, dass Shanghai ab Anfang Juni mehr Unternehmen in einigen Gebieten die Wiederaufnahme des normalen Betriebs gestatten werde, was die Hoffnung auf ein Ende der wochenlangen, lähmenden Abriegelung im Rahmen der strikten Null-COVID-Politik der Regierung weckte.Trotz der Bewegungen an den Devisenmärkten war ein Rückgang der asiatischen Aktien um 1,9% ein Beweis dafür, dass die Risikoaversion immer noch im Vordergrund stand, einen Tag nach einem Rückgang des S&P 500 um 4% und einem Einbruch des Nasdaq um 5%, so Ray Attrill, Leiter der Währungsstrategie bei der National Australia Bank."Der Nullzins bleibt bestehen, so dass die Aussichten für China heute nicht weniger düster sind als gestern", erklärte er. "Der makroökonomische Hintergrund, der den Dollar stützt, sei es aus Gründen der relativen Zinssätze oder der Risikoaversion, die eine oder andere Kraft wird bis auf Weiteres im Spiel bleiben, daher sehe ich keinen bedeutenden Rückgang des Dollarindex von diesem Niveau aus."© Redaktion GoldSeiten.de