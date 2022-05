Portugals Zentralbank gewährt Einblick in ihre Goldtresore

Die portugiesische Zentralbank hat ihre schwer bewachten Tresore in einer kleinen Stadt nahe Lissabon geöffnet und damit einen seltenen Einblick in die Goldreserven des Landes gewährt, so berichtet Yahoo Finance . Das 67.000 Quadratmeter große Gelände in Carregado beherbergt einen Hochsicherheitstresorraum, in dem die Bank von Portugal 45% ihrer 382,6 Tonnen Gold lagert. Die restlichen 55% befinden sich im Ausland, hauptsächlich bei der Bank of England in London."Gold ist ein wichtiger Vermögenswert für die Zentralbanken, da es ein Zufluchtsasset ist und keine Kreditrisiken birgt", meinte Helder Rosalino, Vorstandsmitglied der Bank von Portugal, am Dienstag während des seltenen Medienbesuchs in der von bewaffneten Polizisten bewachten Anlage.Rosalino sagte, dass der Wert der portugiesischen Goldreserven seit 1999, als die Euro-Währung offiziell eingeführt wurde, um 16,8 Milliarden Euro gestiegen ist. Allein im letzten Jahr stiegen sie um 4,3% auf rund 19,8 Milliarden Euro. Er sagte, der Anstieg im Jahr 2021 sei auf die Aufwertung des US-Dollar gegenüber dem Euro zurückzuführen. Portugal verfügt über die 14. größten Goldreserven der Welt, deren Wert fast 10% des Bruttoinlandsprodukts des Landes entspricht.© Redaktion GoldSeiten.de