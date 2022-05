SPDR Gold Trust: Bestände sinken weiter

Die Bestände des SPDR Gold Trust hatten in den drei vergangenen Wochen nach einer längeren Zeit deutlicher Zuflüsse wiederholt Abflüsse verzeichnet. In den vergangenen Tagen kam es beim weltweit größten Gold-ETF erneut zu einem Rückgang der Goldbestände.Die Bestände beliefen sich am gestrigen Donnerstag nach Angaben auf der Website www.spdrgoldshares.com auf 1.056,18 Tonnen. Am Donnerstag der Vorwoche waren es 1.060,82 Tonnen Gold. Damit verzeichnete der Fonds im genannten Zeitraum Nettoabflüsse in Höhe von 4,64 Tonnen.Entwicklung der SPDR-Bestände in den vergangenen Tagen:• 12. Mai: 1.060,82 t• 13. Mai: 1.055,89 t• 16. Mai: 1.053,28 t• 17. Mai: 1.049,21 t• 18. Mai: 1.049,21 t• 19. Mai: 1.056,18 t© Redaktion GoldSeiten.de