68% der CEOs in den USA glauben, dass die Fed-Politik eine Rezession auslösen wird

Ganz gleich, wie viele Tom Lees und Marko Kolanovics CNBC noch auffahren will, um so zu tun, als sei alles in Ordnung, die meisten CEOs – die ihre Zeit in der realen Welt verbringen, anstatt sie zu "analysieren" – stellen sich auf eine Rezession ein.Tatsächlich ist das "Vertrauen der Geschäftsführer auf den tiefsten Stand seit Beginn der Covid-19-Pandemie gesunken", so ein neuer Bericht von CNN, der sich auf das Conference Board beruft.Dem Bericht zufolge ist das Vertrauen der CEOs nun zum ersten Mal während des Wirtschaftswachstums negativ. Die C-Suite macht sich auf einen Abschwung infolge der Fed-Politik gefasst, heißt es in dem Bericht 68% der CEOs erwarten, dass die Fed-Politik eine Rezession auslösen wird. Dies ergab eine Umfrage, die zwischen dem 25. April und dem 9. Mai durchgeführt wurde und bei der die Antworten von 133 CEOs untersucht wurden.Dennoch sagen nur 11% dieser CEOs eine "harte Landung" voraus. Die meisten Geschäftsführer gaben an, eine "sehr kurze, milde" Rezession zu erwarten. Wir werden diese Zahl im weiteren Verlauf des Jahres 2022 im Auge behalten, insbesondere wenn die Fed beschließt, ihren Kurs beizubehalten.Dana Peterson, die Chefvolkswirtin von The Conference Board, sagte: "Die Unternehmen werden derzeit an so vielen Fronten herausgefordert und die CEOs erwarten verstärkt eine Rezession".61% der befragten CEOs gaben außerdem an, dass sich die wirtschaftlichen Bedingungen in den letzten 6 Monaten verschlechtert hätten. Im Vergleich dazu hatten im ersten Quartal 35% dasselbe geäußert. Nur 14% der CEOs gaben an, sie sähen eine "Verbesserung der wirtschaftlichen Bedingungen".Mike Sommers, CEO des American Petroleum Institute, kommentierte: "Rezessionsängste sind real". Er ergänzte, dass Rezessionen oft auf Zinserhöhungen folgten.Trotzdem gibt es einige "Ökonomen", die weiterhin behaupten, dass eine Rezession nicht unbedingt unmittelbar bevorstehe. RSM-Chefvolkswirt Joe Brusuelas kam zu dem Schluss: "Die Sorgen über eine übermäßige kurzfristige Rezession sind im Allgemeinen übertrieben. Die Fed versucht, mit Boxhandschuhen und einem Mundschutz die Nadel einzufädeln, was ihren Handlungsspielraum einschränkt, ohne der Realwirtschaft zu schaden."© Tyler DurdenDieser Artikel wurde am 20. Mai 2022 auf www.ZeroHedge.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.