Goldpreis Chartanalyse: Januartief kann stützen

Goldpreis Chartanalyse: Gegenbewegung gewinnt den SMA200 zurück

Goldpreis Chartanalyse von Christian Möhrer: Der abgebildete Tageschart zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit Mai 2021. Jede Kerze stellt die Kursbewegung für einen Tag dar.Im großen Bild sehen wir noch eine Aufwärtstrendstruktur mit einer Serie höherer Tiefs, die im Monat August 2021 an der Marke von 1.677 $ begonnen wurde. Hier liegt auch die stärkste Unterstützungszone. Anfang des Jahres 2022 konnte sich aus der Schiebezone um 1.800 $ heraus neue Dynamik bilden.Nach der eindrucksvollen Rallye vom Januartief an ein neues lokales Hoch bei 2.078 $ hat die folgende Korrektur die Jahresgewinne 2022 nahezu wieder abgegeben. Zum Start der vergangenen Woche wurde im Tiefpunkt bei 1.785 $ direkt das Tief aus dem Januar angesteuert, hier ist jedoch Nachfrage in den Markt gekommen, und der Kurs konnte am Ende den bei 1.837 $ notierenden SMA200 zurückgewinnen.Dass die hohen Kurswerte aus März und April nicht verteidigt werden konnten, schwächt auch das Vertrauen in die aktuellen Preisbereiche. Die Erholung vom Wochentief stellt eine Gegenbewegung innerhalb der kurzfristigen Abwärtstrendstruktur dar, die sich unter dem SMA20 gebildet hat.Hier liegt zusammen mit dem Januarhoch nun auch der nächste Widerstandsbereich um 1.855 $, an dem die Erholung bereits zurückgewiesen werden könnte. Der SMA200 und die Unterstützung des Januartiefs bei 1.780 $ bleiben damit gefährdet. Ein weiterer Kursanstieg hätte in der Zone um 1.910 $ sein Ziel.© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)