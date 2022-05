Tier One Silver meldet Privatplatzierung in Höhe von 3,0 Mio. C$

Minenportal.de gab am Freitag bekannt, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 3,0 Mio. C$ durch den Verkauf von 6.666.667 Einheiten zu einem Preis von 0,45 C$ pro Einheit durchführen wird. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie, der bis drei Jahre nach dem Abschluss der Platzierung zu einem Preis von 0,75 C$ ausgeübt werden kann. Der Abschluss ist für den 30. Mai 2022 vorgesehen.



Die Warrants unterliegen einem vorzeitigen Fälligkeitsdatum, wenn der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen an der TSX Venture Exchange zu irgendeinem Zeitpunkt nach den ersten 12 Monaten nach Abschluss der ersten Tranche über 1,50 C$ liegt.



Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Platzierung zur Finanzierung weiterer Explorationen in Peru, vor allem bei Curibaya, sowie als allgemeines Betriebskapital zu verwenden.





© Redaktion

