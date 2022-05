Gold - Für die Bären könnte es nun eng werden

Der Goldpreis konnte sich in den letzten Tagen weiter über der runden 1.800-USD-Marke stabilisieren. In den Wochen davor gab es einen kräftigen Kursrutsch, nachdem die Bullen kläglich bei 2.000 USD scheiterten. Bei dieser starken Korrekturbewegung wurde ein Verlaufstief bei 1.786 USD markiert. Die sehr wichtige Unterstützung, die sich bei 1.780 USD befindet, wurde demnach noch nicht bei diesem Ausverkauf verletzt.Die Stabilisierungsversuche der letzten Tage bringen die Bären nun in Bedrängnis. Allerdings konnten die Bullen noch kein wichtiges Vorgängerhoch aus dem Markt nehmen. Daher bleibt der Abwärtstrend intakt. Erst ein Ausbruch über dem Vorgängerhoch bei 1.860 USD dürfte daher eine größere Erholung einleiten. In diesem Fall wäre der Weg frei bis ca. 1.900/1.920 USD. Sollte auch diese Barriere überschritten werden, würde sich ein neues mittelfristiges Kaufsignal ergeben, denn dann wäre auch der Abwärtstrend vom März dieses Jahres gebrochen.© Bernd SenkowskiQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG