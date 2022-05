Zijin Mining mit Rückfall ins alte Muster

Quelle Chart: Guidants

Das chinesische Minenunternehmen Zijin Mining Group Co. Ltd. schien mit dem Anstieg über 1,50 EUR eine weitere Performance möglich zu machen. Doch die Ernüchterung kehrte umgehend ein und somit fiel die Aktie wieder unter 1,50 EUR zurück und konsolidiert seither. Ein Ausbruch über 1,32 EUR könnte wieder Hoffnungen im Rahmen eines erneuten Aufschwungs bis 1,50 EUR bzw. mittelfristig betrachtet sogar bis 2,00 EUR wecken.Sollte es hingegen unter 1,15 EUR zurückgehen, müsste man sich auf einen Test des Levels von 1,02 EUR oder eben vielmehr der runden 1,00 EUR-Marke gefasst machen. Die Unterstützung bei 0,96 EUR wäre dabei als letzter Rettungsanker zu betrachten.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.