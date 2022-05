Gold und die "Realzinsen"

Eine der wenigen landläufigen Annahmen über Gold, die tatsächlich stimmt, ist, dass Gold tendenziell wertvoller wird, wenn der Realzins nach unten tendiert, und weniger wert, wenn der Realzins nach oben tendiert. Und obwohl die Entwicklung des Realzinses nur einer von sieben Inputs für unser Gold True Fundamentals Model (GTFM) ist und normalerweise keinen größeren Einfluss als die anderen Inputs hat, war er in den letzten drei Monaten eindeutig der dominierende fundamentale Einfluss auf den USD-Goldpreis. Dies veranlasste uns zu der Frage: Gab es in der Vergangenheit Zeiten, in denen die Veränderung des Realzinses alle anderen Überlegungen übertrumpfte?Bevor wir die obige Frage beantworten, möchten wir einen Punkt wiederholen, den wir in der Vergangenheit bereits mehrfach angeführt haben, nämlich dass die einzige Möglichkeit, die Entwicklung des realen US-Zinssatzes genau abzulesen, die Renditen der inflationsgeschützten Staatsanleihen (TIPS) sind. Leider gab es den TIPS-Markt vor 2003 nicht, so dass es keine Möglichkeit gibt, die Entwicklung der Realzinsen in früheren Zeiträumen zu messen. Insbesondere wäre es äußerst nützlich, die Entwicklung der Realzinsen in den 1970er Jahren zu kennen (die letzte Zeit, in der die "Inflation" weithin als "Staatsfeind Nr. 1" angesehen wurde), aber diese Informationen sind einfach nicht verfügbar.Es ist verlockend, den realen Zinssatz zu berechnen, der in früheren Perioden vorherrschte, indem man das verwendet, was zur Verfügung steht, z. B. indem man die jährliche Veränderung des CPI vom nominalen Zinssatz subtrahiert. Das Fehlen einer seriösen Zahl lässt sich jedoch nicht durch die Verwendung einer gefälschten Zahl ausgleichen.Soweit wir wissen, gab es in den 19,5 Jahren seit der Entstehung des TIPS-Marktes nur einen weiteren mehrmonatigen Zeitraum, in dem die Entwicklung der Realzinsen eine beträchtliche Bewegung des Goldpreises verursachte, die dem allgemeinen fundamentalen Hintergrund zuwiderlief. Dieser Zeitraum war von März bis Oktober 2008, dem ersten der drei in der folgenden Abbildung dargestellten Anstiege der Realzinsen (10-jährige TIPS-Rendite). Von März bis Oktober 2008 waren die Fundamentaldaten insgesamt günstig für Gold, aber der Anstieg der Realzinsen war groß genug und schnell genug, um die positiven Einflüsse auf den Goldpreis in US-Dollar zu übertrumpfen.Der zweite der drei im Chart markierten realen Zinserhöhungen fand übrigens zwischen April und September 2013 statt. Dieser Anstieg kann nicht als solcher gewertet werden, da er zu einem Zeitpunkt stattfand, als die Erwartungen an das Wirtschaftswachstum stiegen und die fundamentalen Rahmenbedingungen für Gold insgesamt ungünstig waren.Wie der Anstieg der Realzinsen zwischen März und Oktober 2008 verlief auch der Anstieg, der am 8. März dieses Jahres begann, parallel zu den sinkenden Wachstumserwartungen. Der Unterschied besteht darin, dass der Anstieg der TIPS-Rendite im Jahr 2008 durch sinkende Inflationserwartungen ausgelöst wurde, während der Anstieg im Jahr 2022 auf steigende Nominalzinsen zurückzuführen ist.Trotz der insgesamt goldfreundlichen Fundamentaldaten blieb der Goldpreis in US-Dollar im Jahr 2008 in einem Abwärtstrend, bis die TIPS-Rendite ihren Höchststand erreichte. Danach ging der Goldpreis schnell wieder zurück, und die Goldbergbauaktien erholten sich wie Strandbälle, die unter Wasser gehalten worden waren. So wie sich die Dinge entwickeln, ist es wahrscheinlich, dass dieses Jahr etwas Ähnliches passieren wird.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 24. Mai 2022 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.