Nomi Prins zur Politik der Notenbanken und einer möglichen Rezession

David Lin sprach für Kitco News kürzlich mit Nomi Prins über die aktuelle Situation an den Finanzmärkten und die Politik der US-Notenbank. Prins ist ehemalige Wall-Street-Bankerin und inzwischen als Enthüllungsjournalistin und Autorin tätig. Sie glaubt, dass die Federal Reserve weiterhin Geld drucken wird, um die Wall Street zu begünstigen. Davon dürfte der Aktienmarkt profitieren."Seit 2008 und in verstärktem Maße seit 2020 hat die Federal Reserve andere Zentralbanken dazu gebracht, Geld aus dem Nichts zu schaffen", so Prins. "Und das hat dazu geführt, dass die Finanzaktiva so viel schneller aufgebläht wurden, als die Realwirtschaft mithalten konnte.[...] Zentralbanken auf der ganzen Welt haben Geld im Wert von 41 Billionen Dollar aus dem Nichts geschaffen, und dieses Geld wurde effektiv gehebelt. Es hat der Wall Street geholfen und eine Menge neuer Milliardäre geschaffen."Prins glaubt, dass diese Verzerrung von Dauer sein wird. Die Zentralbanken würden weiterhin Geld drucken, um Finanzinsider zu bereichern. Obwohl der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, kürzlich einen hawkistischen Ton anschlug, bleibt Prins vorsichtig, was die Haltung der Fed angeht. "Es wird eine gewisse Bewegung bei den Zinssätzen nach oben geben, aber das ist nur Getöse, weil ich glaube, dass [Powell] es wirklich gerne hätte, dass die Inflation zurückgeht, damit er dies für sich beanspruchen kann, und damit der Markt wieder steigt."In Bezug auf die Aktienmärkte stellt sie klar: "Was die Märkte wirklich wollen, ist billiges Geld. Alles andere, jede andere Schlagzeile, ist einfach unwichtig. Wenn es also eine Rezession gibt oder die Fed von einer Rezession ausgeht, [...] ist das positiv für die Märkte, denn alles, was die Märkte wirklich wollen, ist billiges Geld."© Redaktion GoldSeiten.de