Verhärtung der Volkswirtschaften

Atherosklerose oder Arterienverkalkung entsteht, wenn sich Substanzen wie Cholesterin ansammeln und den Blutfluss behindern. Dadurch wird der Körper daran gehindert, Nährstoffe dorthin zu transportieren, wo sie benötigt werden. Unbehandelt nimmt das meist kein gutes Ende. Etwas Ähnliches geschieht mit der Weltwirtschaft. Wie bei der Arteriosklerose hat sie sich seit Jahren auf eine Krise zubewegt. Fehler in der Zentralbankpolitik, fiskalpolitische Fehlentscheidungen, Handelsprotektionismus, unzureichende Infrastrukturinvestitionen, COVID-19, Russland und vieles mehr haben sich zu einem giftigen Gebräu vermischt, das nun unseren Finanzkreislauf blockiert.Wir haben über all dies auf der Strategic Investment Conference gesprochen. Heute werde ich einige der Sitzungen zusammenfassen. Wie bei der körperlichen Arteriosklerose kann auch die Heilung unserer wirtschaftlichen Situation Änderungen des Lebensstils erfordern. Aber in einer Hinsicht wird es noch schlimmer sein: Wir alle werden das Heilmittel bekommen, ob wir es wollen oder nicht. Wir werden auch die Nebenwirkungen zu spüren bekommen... und Sie können darauf wetten, dass es viele sein werden.China ist eine unserer wichtigsten wirtschaftlichen Arterien. Schlimmer noch, sie ist sehr schwer zu umgehen, so dass der derzeitige selbstverursachte COVID-Lockdown des Landes eine kritische Blockade darstellt. Unser China-Panel - Emily de La Bruyere, Bill Bishop und Louis Gave unter der Moderation von Jacob Shapiro - hat sich mit dieser Frage auseinandergesetzt. Auch sie kamen schnell zu einem einhelligen Schluss. Sie glauben, dass Peking an seiner "Null-COVID"-Strategie festhalten wird, koste es, was es wolle.Emily wies scharfsinnig darauf hin, dass die Regierung eine Reihe von Maßnahmen ergreift, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der weitreichenden Lockdowns des Landes abzumildern. So erlauben sie beispielsweise einigen Unternehmen, in einem "geschlossenen Kreislauf" zu arbeiten, bei dem die Arbeiter vor Ort bleiben und keinen Kontakt zu ihren Familien oder der Öffentlichkeit haben. Die Tatsache, dass sie diese Anstrengungen unternehmen, bedeutet, dass die allgemeine Politik nicht verschwindet. Außerdem werden die Auswirkungen so weit wie möglich nach außerhalb Chinas verlagert, um den Schmerz im eigenen Land zu minimieren.Bill Bishop stimmte dem aufgrund seiner Beobachtung der Erklärungen der chinesischen Führung zu. Sie propagieren weiterhin Slogans wie "Beharrlichkeit ist der Sieg", während sie jeden bestrafen, der die Politik anzweifelt. Sie wird einige Änderungen und Anpassungen vornehmen, aber die Null-COVID-Strategie wird sich nicht ändern. Die Führung scheint zu glauben, dass eine Ausbreitung von COVID der Wirtschaft noch mehr schaden würde. (Und in Anbetracht der geringen Akzeptanz von minderwertigen Impfstoffen könnten sie Recht haben.)Da der Rest der Welt von den chinesischen Exporten abhängig ist, wird dies wahrscheinlich überall den Inflationsdruck verstärken. Geringere chinesische Käufe können dies zwar teilweise, aber nicht vollständig ausgleichen. Und auf lange Sicht trägt China dazu bei, die Globalisierung, die sein Wachstum ermöglicht hat, zu beenden. Louis Gave betrachtete das Thema nicht nur als Analyst, sondern auch als Unternehmer mit einer Präsenz in China. Aus der SIC-Mitschrift:"Wir haben ein Büro in Peking, wir haben ein Büro in Hongkong, und es wird immer schwieriger, ein Unternehmen von China aus zu führen. Keiner Ihrer ausländischen Mitarbeiter will dort bleiben. Alle Ihre ehemaligen Mitarbeiter sagen: "Ich habe meine Kinder, die in den USA oder in Europa studieren, seit zwei Jahren nicht mehr gesehen. Ich will weg. Ich will hier nicht mehr leben.Ich denke, das wird in Zukunft eine große Hürde sein. Wer ist ein leitender Angestellter bei, ich weiß nicht, bei Apple oder Peugeot oder Volkswagen, der heute die Hand hebt, um nach China zu gehen? Vor zwei oder drei Jahren war das noch ein aufregendes Abenteuer. Man zog nach China, und es ist ein Land, das sich bewegt, es ist eine 5.000 Jahre alte Kultur, es war extrem aufregend. Die Aufregung ist verflogen."Für Xi Jinping mag das völlig in Ordnung sein. Er würde es vorziehen, dass die chinesische Version des Kapitalismus von Chinesen und nicht von Auswärtigen geführt wird, vor allem jetzt, da China von den Auswärtigen genügend Fähigkeiten erworben hat, um die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Ausländer unter den Füßen zu haben, ist nicht mehr so hilfreich, wie es einmal war.Dies verweist jedoch auf das Thema, das Louis und andere wiederholt angesprochen haben. Mit dem Schwinden der Globalisierung zerfällt die Welt in nationale und regionale Wirtschaftsblöcke. Diese Wirtschaftsblöcke werden auch Finanz- und Währungsblöcke sein. Nicht nur die Warenströme stehen auf dem Spiel, auch die Kapitalströme werden blockiert. Das wird in den nächsten Jahren große Veränderungen mit sich bringen.Am 5. Tag hörten wir von dem legendären Felix Zulauf, den Sie vielleicht von seiner langjährigen Teilnahme am Barron's Money Manager Roundtable kennen. Ich habe Grant Williams gebeten, Felix zu interviewen, und sie haben schnell eine weitere Verhärtung der Volkswirtschaften aufgedeckt.Felix begann damit, über seine Arbeit über Zyklen zu sprechen. Die Wirtschafts- und Finanzmärkte sind nicht linear. Sie durchlaufen langfristige Zyklen, innerhalb derer es kürzere Zyklen gibt, die alle Spitzen und Täler haben. Zu verstehen, wo man sich in den Zyklen befindet, ist der Schlüssel, um zu prognostizieren, was als nächstes passieren wird. Dies ist derzeit schwieriger als sonst, weil zwei große Ereignisse - die Pandemie und jetzt der Krieg - die Zyklen in noch nie dagewesener Weise unterbrochen haben.