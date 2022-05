Mark Yaxley: Wie geht es für Gold (und Silber) weiter?

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Mark Yaxley über dessen aktuelle Einschätzung zum Thema Goldinvestment sowie über die Preisentwicklung des gelben Metalls."Gold ist nicht Teil des Wall Street Playbooks", erklärt der Managing Director des Edelmetallhändlers Strategic Wealth Preservation, und das sei im Moment eine gute Sache. Er sei nach wie vor überzeugt von den Eigenschaften des Edelmetalls, das als Absicherung gegen alle anderen Anlagen diene.Yaxley ist überzeugt, dass die Edelmetalle zu gegebener Zeit wieder steigen werden. Im Moment sollten Anleger einfach ruhig bleiben, denn insbesondere Gold sei ein sich langsam bewegender Vermögenswert: "Wir befinden uns in einer sehr starken Marktkorrektur, und Gold und Silber neigen dazu, bei einer Marktkorrektur nach oben zu explodieren... Seien Sie geduldig und lassen Sie [Gold und Silber] ihre Arbeit tun. Sie werden sich am Ende durchsetzen".Der Experte geht zudem davon aus, dass der Russland-Ukraine-Konflikt in den nächsten Monaten ein Schlüsselfaktor für die Entwicklung der Edelmetalle und der Rohstoffe im Allgemeinen sein wird: "Wir werden einige ziemlich schwere Störungen erleben... Der kanadische Markt hat viel Potenzial, um hier einzugreifen."Das größte Risiko in Zusammenhang mit der Lagerung von Edelmetallen ist laut Yaxley, "ein Übergriff der Regierung."© Redaktion GoldSeiten.de